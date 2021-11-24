Марк Рудинштейн после инфаркта и инсульта находится в предкоматозном состоянии в больнице

Марк Рудинштейн неделю назад был госпитализирован с инфарктом миокарда. В настоящее время состояние 75-летнего продюсера становится все более тяжелым. Он лежит в больнице в тяжелом состоянии, в ходе госпитализации пациент перенес инсульт.
Как стало известно из сообщения Mash, Марк Рудинштейн не может самостоятельно есть — его кормят через зонд. Также известно, что он не реагирует на внешние раздражители и в любой момент может впасть в кому. 17 ноября продюсера Марка Рудинштейна отправили в больницу.
7 апреля ему исполнилось 75 лет, он удостоен звания заслуженного работника культуры РФ, является создателем и продюсером кинофестивалей «Кинотавр» и «Кинотаврик», организатором кинопремии «Золотой овен». Он постоянный участник различных ток-шоу.