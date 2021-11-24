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Под Петербургом 3-летняя девочка умерла после отказа родителей от госпитализации

2:19:2611/24/2021
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Ребенку стало плохо во вторник в детском саду. Она пожаловалась на боли в животе, ее начало тошнить. Но предложение врачей госпитализировать девочку родители категорически отвергли.

В Сестрорецке трехлетний ребенок умер после отказа родителей от госпитализации. Фото: Flickr
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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В Сестрорецке под Петербургом 3-летняя девочка скончалась дома после того, как родители отказались положить ее в больницу, передает Piter.tv 24 ноября.

Как сообщает издание, в правоохранительные органы о трагедии сообщил фельдшер скорой помощи, который выезжал констатировать смерть ребенка.

Как стало известно, ребенку стало плохо во вторник в детском саду. Она пожаловалась на боли в животе, ее начало тошнить. Девочку из садика забрал отец после того, как воспитанницу осмотрел детсадовский медик.

По дороге домой ей стало хуже, тогда вызвали "скорую". Однако родители категорически отказались от госпитализации. Но состояние ребенка только ухудшалось и пришлось вызывать реанимацию. Вновь прибывшим врачам спасти девочку не удалось.

Пока причину смерти неизвестна, ее установит судмедэкспертиза. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинение смерти по неосторожности.

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смертьсудмедэкспертизауголовное делоребенок умер
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Родители виноваты в смерти дочери?

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