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Голикова заявила о регистрации вакцины для детей от 12 лет "Спутник М". Ее начнут ставить подросткам уже в декабре

2:36:4511/24/2021
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Дети старше 12 лет могут быт вакцинированы в России уже к Новому году. Литера М в названии новой вакцины означает "маленький", то есть имеется в виде возраст пациентов. 

В России создана вакцина для подростков. Фото: Pixabay.com
Сюжет: QR-коды, запреты, вакцинация
Путин испытал на себе назальную вакцину от коронавируса после ревакцинации

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В России Минздрав планирует зарегистрировать 24 ноября вакцину от коронавируса для детей старше 12 лет.

Отечественный препарат получил название Гам-КОВИД-Вак-М, или "Спутник М". Он разработан в центре имени Гамалеи.

Во время совещания у президента Владимира Путина вице-премьер в среду Татьяна Голикова пояснила, что для массовой вакцинации препарат может поступить не ранее декабря 2021 года.

Сообщалось, что литера М в названии новой вакцины означает "маленький", то есть имеется в виде возраст пациентов.

«Курьер.Среда» сообщал, что российский президент ревакцинировался, а также стал добровольцем по испытанию назальной вакцины. По словам главы государства, никаких неприятных ощущений и побочных эффектов у него не наблюдалось.

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подросткирегистрация вакцинамассовое производствоМинздрав РФВладимир ПутинТатьяна Голикова
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