Голикова заявила о регистрации вакцины для детей от 12 лет "Спутник М". Ее начнут ставить подросткам уже в декабре

В России Минздрав планирует зарегистрировать 24 ноября вакцину от коронавируса для детей старше 12 лет.
Отечественный препарат получил название Гам-КОВИД-Вак-М, или "Спутник М". Он разработан в центре имени Гамалеи.
Во время совещания у президента Владимира Путина вице-премьер в среду Татьяна Голикова пояснила, что для массовой вакцинации препарат может поступить не ранее декабря 2021 года.
Сообщалось, что литера М в названии новой вакцины означает "маленький", то есть имеется в виде возраст пациентов.
«Курьер.Среда» сообщал, что российский президент ревакцинировался, а также стал добровольцем по испытанию назальной вакцины. По словам главы государства, никаких неприятных ощущений и побочных эффектов у него не наблюдалось.