После операции самой себе на животе 91-летней блокадницей СК Петербурга возбудил уголовное дело

В Ленинградской области после того, как история с блокадницей получила огласку, в СК возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. В региональном СУ СКР сообщили, что в медицинском учреждении изъята документация и назначены экспертизы.
Ранее «Курьер.Среда» сообщал, что в Санкт-Петербурге 91-летняя пенсионерка, пережившая блокаду, была вынуждена помогать себе сама - ей пришлось делать себе операцию.
У пенсионерки диагностировано онкологическое заболевание, и ей было необходимо откачать жидкость из брюшной полости. Блокадница перед тем, как проводить манипуляцию на себе, оставила записку, так как не знала. выживет или нет. В настоящее время она находится в больнице, угрозы для ее жизни нет.
В то же время медики сообщали, что родственники пациентки не давали согласия на ее госпитализацию, а врачи были готовы оказать любую помощь.