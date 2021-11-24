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После операции самой себе на животе 91-летней блокадницей СК Петербурга возбудил уголовное дело

3:07:0411/24/2021
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В медицинском учреждении изъята документация и назначены экспертизы. Хотя в больнице заявили, что родственники бабушки сами отказались от госпитализации.

Больницу в Петербурге проверят и выяснят, почему блокаднице не оказали помощь. Фото: Flickr

В Ленинградской области после того, как история с блокадницей получила огласку, в СК возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. В региональном СУ СКР сообщили, что в медицинском учреждении изъята документация и назначены экспертизы.

Ранее «Курьер.Среда» сообщал, что в Санкт-Петербурге 91-летняя пенсионерка, пережившая блокаду, была вынуждена помогать себе сама - ей пришлось делать себе операцию.

У пенсионерки диагностировано онкологическое заболевание, и ей было необходимо откачать жидкость из брюшной полости. Блокадница перед тем, как проводить манипуляцию на себе, оставила записку, так как не знала. выживет или нет. В настоящее время она находится в больнице, угрозы для ее жизни нет.

В то же время медики сообщали, что родственники пациентки не давали согласия на ее госпитализацию, а врачи были готовы оказать любую помощь.

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