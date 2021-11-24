За убийство медсестры прямо в реанимации красной зоны суд в Курской области приговорил врача к 12 годам колонии

В Курской области суд огласил приговор врачу, обвиняемому в убийстве медсестры на рабочем месте. Судья признал его виновным и приговорил к 12 годам колонии строгого режима. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе Фатежинского районного суда.
"Осужден врач анестезиолог-реаниматолог ОБУЗ "Фатежская ЦРБ". Суд признал Сурагина виновным в совершении убийства и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с ограничением свободы сроком на 1 год с отбыванием основного наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении суда.
Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски родителей погибшей на сумму 4 млн рублей.
Подозреваемого в убийстве 21-летней медсестры местной райбольницы задержали в марте 2021 года.
В ночь на 27 марта врач находился на суточном дежурстве в состоянии алкогольного опьянения. В реанимации красной зоны ковидного госпиталя на почве возникших неприязненных отношений мужчина нанес медсестре телесные повреждения и задушил. Он пытался реанимировать женщину, но безуспешно.
Смягчающими обстоятельствами для суда стали явка с повинной, частичное признание вины, длительная работа с пациентам с коронавирусом.