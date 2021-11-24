Права переболевших коронавирусом и вакцинированных следует уравнять, считают эксперты

Сертификат с QR-кодом для перенесших коронавирус должен выдаваться на год, а не 6 месяцев. На совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина в среду вице-премьер Татьяна Голикова предложила изменить эту ситуацию - сертификат переболевшего тоже должен иметь годичный срок.
Академик РАН Евгений Шляхто высказался в поддержку такой инициативы.
-Сегодня нужно уравнять в правах переболевших и прошедших вакцинацию. Людям, перенесшим коронавирус и имеющим высокий титр антител, сложно понять, почему они должны через полгода вакцинироваться, — цитирует эксперта "Парламентская газета".
По его словам, немало россиян уже поставили прививку и прошли ревакцинировались. Но необходимо время, чтобы убедиться, насколько ревакцинированным достаточно года до следующей прививки. Ножно отслеживать ситуацию и корректировать сроки.
Его поддерживает член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров:
-Нам необходимо срочно принять государственное решение, которое бы установило порядок выдачи сертификатов. Переболевшие коронавирусом люди имеют еще лучший набор антител. Потому что в вакцине, как правило, содержится инактивированный вирус или его фрагмент. И этого достаточно, чтобы человек, даже если заболеет, перенес болезнь легко и остался жив.
Как считает парламентарий, переболевший ковидом должен иметь такой же статус, что и привитый. Ущемлять в правах нужно только отказывающихся ставить прививку на фоне отсутствия коронавируса.