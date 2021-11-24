Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
24.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Права переболевших коронавирусом и вакцинированных следует уравнять, считают эксперты

4:03:1611/24/2021
0

Ущемлять в правах нужно только тех, кто не переболел ковидом и отказывается ставить прививку.

Голикова считает, что нужно уравнять в правах переболевших коронавирусом и вакцинированных. Фото: Кремлин.ру
Сюжет: QR-коды, запреты, вакцинация
Голикова заявила о регистрации вакцины для детей от 12 лет "Спутник М". Ее начнут ставить подросткам уже в декабре

Голикова заявила о регистрации вакцины для детей от 12 лет "Спутник М". Ее начнут ставить подросткам уже в декабреПутин испытал на себе назальную вакцину от коронавируса после ревакцинацииЕщё 27 новости

Сертификат с QR-кодом для перенесших коронавирус должен выдаваться на год, а не 6 месяцев. На совещании президента РФ  Владимира Путина с членами кабмина в среду вице-премьер Татьяна Голикова предложила изменить эту ситуацию - сертификат переболевшего тоже должен иметь годичный срок.

Академик РАН Евгений Шляхто высказался в поддержку такой инициативы.

-Сегодня нужно уравнять в правах переболевших и прошедших вакцинацию. Людям, перенесшим коронавирус и имеющим высокий титр антител, сложно понять, почему они должны через полгода вакцинироваться, — цитирует эксперта "Парламентская газета".

По его словам, немало россиян уже поставили прививку и прошли ревакцинировались. Но необходимо время, чтобы убедиться, насколько ревакцинированным достаточно года до следующей прививки. Ножно отслеживать ситуацию и корректировать сроки.

Его поддерживает член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров:

-Нам необходимо срочно принять государственное решение, которое бы установило порядок выдачи сертификатов. Переболевшие коронавирусом люди имеют еще лучший набор антител. Потому что в вакцине, как правило, содержится инактивированный вирус или его фрагмент. И этого достаточно, чтобы человек, даже если заболеет, перенес болезнь легко и остался жив.

Как считает парламентарий, переболевший ковидом должен иметь такой же статус, что и привитый. Ущемлять в правах нужно только отказывающихся ставить прививку на фоне отсутствия коронавируса.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
правакоронавируспереболевшийВакцинация.Татьяна Голикова
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Уравняют в правах?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Мать пыталась перерезать горло своей 2-летней дочери осколком зеркала после ссоры с мужем
3:45:39 11/24/2021
Мать пыталась перерезать горло своей 2-летней дочери осколком зеркала после ссоры с мужем
За убийство медсестры прямо в реанимации красной зоны суд в Курской области приговорил врача к 12 годам колонии
3:18:25 11/24/2021
За убийство медсестры прямо в реанимации красной зоны суд в Курской области приговорил врача к 12 годам колонии
После операции самой себе на животе 91-летней блокадницей СК Петербурга возбудил уголовное дело
3:07:04 11/24/2021
После операции самой себе на животе 91-летней блокадницей СК Петербурга возбудил уголовное дело
Точные даты сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году: какие экзамены отменили
3:00:13 11/24/2021
Точные даты сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году: какие экзамены отменили
Голикова заявила о регистрации вакцины для детей от 12 лет "Спутник М". Ее начнут ставить подросткам уже в декабре
2:36:45 11/24/2021
Голикова заявила о регистрации вакцины для детей от 12 лет "Спутник М". Ее начнут ставить подросткам уже в декабре
Марк Рудинштейн после инфаркта и инсульта находится в предкоматозном состоянии в больнице
2:27:08 11/24/2021
Марк Рудинштейн после инфаркта и инсульта находится в предкоматозном состоянии в больнице
Под Петербургом 3-летняя девочка умерла после отказа родителей от госпитализации
2:19:26 11/24/2021
Под Петербургом 3-летняя девочка умерла после отказа родителей от госпитализации
Джинсы «зима 2021-2022»: какие фасоны и модели на пике моды для детей, подростков, молодым и тем, кому за 60+
2:00:06 11/24/2021
Джинсы «зима 2021-2022»: какие фасоны и модели на пике моды для детей, подростков, молодым и тем, кому за 60+
Госдума утвердила минимальный размер оплаты труда на 2022 год в 13 890 рублей
1:54:10 11/24/2021
Госдума утвердила минимальный размер оплаты труда на 2022 год в 13 890 рублей
БердскМэр Бердска Шестернин получил награду от губернатора за создание благоприятного климата для инвестиций в городе
1:45:43 11/24/2021
Мэр Бердска Шестернин получил награду от губернатора за создание благоприятного климата для инвестиций в городе