Необычный и малоизвестный признак высокого уровня сахара в крови в глазах

Диабет - это прогрессирующее заболевание, которое не связано с какими-либо клиническими симптомами, поэтому его сложно выявить на ранних стадиях. Но раннее обнаружение снижает риск серьезных последствий для здоровья, таких как ампутация. Один знак в глазах может быть предупреждением о высоком уровне сахара в крови.
Диабет - это состояние, которое характеризуется неспособностью организма реагировать на инсулин или его выработкой. Конечным результатом этого является хронически высокий уровень сахара в крови, который повреждает нервную систему и органы, вызывая нежелательные осложнения. Хотя диабет мало связан с клиническими симптомами, уровень «повышенного» сахара в крови может проявляться в разных частях тела. Один знак в глазах может указывать на высокий уровень сахара в крови, пишет express.co.uk.
Осложнения, связанные с длительным высоким уровнем сахара в крови, часто сосредоточены в ногах. Это связано с тем, что нервы в стопе более чувствительны к прикосновению, что позволяет лучше осознавать повреждения. Боль, покалывание и инфекции являются симптомами высокого уровня сахара в крови, но также и улучшения зрения.
Согласно веб-сайту Joint Chiropractic, необычное и внезапное улучшение зрения могло быть одним из необычных признаков высокого уровня сахара в крови. «Внезапное улучшение зрения не обязательно хорошо», - объясняет тело.
«Эти нерегулярные уровни сахара в крови могут нарушить ваше зрение. Ваше зрение может казаться лучше при повышенном уровне сахара в крови и хуже, когда он в норме. Это еще одна причина поговорить со своим врачом о проверке на диабет».
Фонд зрения и слуха Южной Калифорнии объясняет, что внезапное улучшение зрения может быть связано с жидкостью внутри глаз.
Организаторы здоровья объясняют, что высокий уровень сахара в крови может вызвать внезапные изменения уровня жидкости во всем теле. И глаза не исключение, особенно потому, что они представляют собой камеры, заполненные жидкой водянистой жидкостью.
«Эта жидкость помогает вашему глазу сохранять форму. Любые изменения в этих уровнях жидкости могут повлиять на ваше зрение, сделав его лучше или хуже », - объясняет здоровый организм.
Высокий уровень сахара в крови является виновником плохой репутации диабета, потому что он постепенно настраивает организм на сердечные заболевания. Чем дольше уровень сахара остается необузданным, тем больший риск они представляют для здоровья. В худшем случае нервы конечностей могут быть повреждены настолько, что потребуется ампутация.
Другие осложнения, предрасположенные к диабету, включают инсульт и сердечный приступ, поэтому эффективное регулирование уровня сахара в крови имеет первостепенное значение.
Как избежать диабета
Контроль высокого уровня сахара в крови - это основа лечения диабета, и это достигается в основном с помощью диеты.
Избегание продуктов с высоким гликемическим индексом, таких как простые углеводы и рафинированный сахар, поможет контролировать уровень глюкозы в крови.
Упражнения также могут помочь, поскольку NHS рекомендует занятия спортом с более низкой интенсивностью для более длительного эффекта.
«Умеренные упражнения, которые продолжаются некоторое время, такие как ходьба или езда на велосипеде, могут вызвать медленное падение уровня глюкозы в крови», - объясняет здоровый организм.