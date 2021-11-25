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Необычный и малоизвестный признак высокого уровня сахара в крови в глазах

7:00:5111/24/2021,OLEN LE NET
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Боль, покалывание и инфекции являются симптомами высокого уровня сахара в крови, но также и улучшения зрения.

Ваше зрение может казаться лучше при повышенном уровне сахара в крови и хуже, когда он в норме. Фото: Pixabay

Диабет - это прогрессирующее заболевание, которое не связано с какими-либо клиническими симптомами, поэтому его сложно выявить на ранних стадиях. Но раннее обнаружение снижает риск серьезных последствий для здоровья, таких как ампутация. Один знак в глазах может быть предупреждением о высоком уровне сахара в крови.

Диабет - это состояние, которое характеризуется неспособностью организма реагировать на инсулин или его выработкой. Конечным результатом этого является хронически высокий уровень сахара в крови, который повреждает нервную систему и органы, вызывая нежелательные осложнения. Хотя диабет мало связан с клиническими симптомами, уровень «повышенного» сахара в крови может проявляться в разных частях тела. Один знак в глазах может указывать на высокий уровень сахара в крови, пишет express.co.uk.

Осложнения, связанные с длительным высоким уровнем сахара в крови, часто сосредоточены в ногах. Это связано с тем, что нервы в стопе более чувствительны к прикосновению, что позволяет лучше осознавать повреждения. Боль, покалывание и инфекции являются симптомами высокого уровня сахара в крови, но также и улучшения зрения.

Согласно веб-сайту Joint Chiropractic, необычное и внезапное улучшение зрения могло быть одним из необычных признаков высокого уровня сахара в крови. «Внезапное улучшение зрения не обязательно хорошо», - объясняет тело.

«Эти нерегулярные уровни сахара в крови могут нарушить ваше зрение. Ваше зрение может казаться лучше при повышенном уровне сахара в крови и хуже, когда он в норме. Это еще одна причина поговорить со своим врачом о проверке на диабет».

Фонд зрения и слуха Южной Калифорнии объясняет, что внезапное улучшение зрения может быть связано с жидкостью внутри глаз.

Организаторы здоровья объясняют, что высокий уровень сахара в крови может вызвать внезапные изменения уровня жидкости во всем теле. И глаза не исключение, особенно потому, что они представляют собой камеры, заполненные жидкой водянистой жидкостью.

«Эта жидкость помогает вашему глазу сохранять форму. Любые изменения в этих уровнях жидкости могут повлиять на ваше зрение, сделав его лучше или хуже », - объясняет здоровый организм.

Высокий уровень сахара в крови является виновником плохой репутации диабета, потому что он постепенно настраивает организм на сердечные заболевания. Чем дольше уровень сахара остается необузданным, тем больший риск они представляют для здоровья. В худшем случае нервы конечностей могут быть повреждены настолько, что потребуется ампутация.

Другие осложнения, предрасположенные к диабету, включают инсульт и сердечный приступ, поэтому эффективное регулирование уровня сахара в крови имеет первостепенное значение.

Как избежать диабета


Контроль высокого уровня сахара в крови - это основа лечения диабета, и это достигается в основном с помощью диеты.
Избегание продуктов с высоким гликемическим индексом, таких как простые углеводы и рафинированный сахар, поможет контролировать уровень глюкозы в крови.

Упражнения также могут помочь, поскольку NHS рекомендует занятия спортом с более низкой интенсивностью для более длительного эффекта.

«Умеренные упражнения, которые продолжаются некоторое время, такие как ходьба или езда на велосипеде, могут вызвать медленное падение уровня глюкозы в крови», - объясняет здоровый организм.


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