У каждого второго человека дефицит витамина D: какие симптомы указывают на это и как это исправить?

Витамин D считается витамином солнечного света, потому что организм сам производит его с помощью ультрафиолета. По каким симптомам можно распознать дефицит витамина D и какие значения оптимальны.
Что такое витамин DВитамин D играет важную роль в организме человека, потому что он участвует во многих метаболических процессах. Наиболее известным, вероятно, является его влияние на кости: витамин D способствует всасыванию кальция и фосфата из кишечника и их включению в кости и зубы. Он также участвует в мышечной силе и сильной иммунной системе ,пишет focus.de.
Витамин D - это общий термин для нескольких жирорастворимых витаминов. Однако, строго говоря, витамин D не является настоящим витамином, поскольку организм не только усваивает его с пищей, но и может сам производить - с помощью солнечного излучения. Витамин D на самом деле является гормоном. Точнее: это предварительная стадия гормона (прогормона). Организм сначала превращает витамин D в биологически активный гормон кальциферол.
Важнейшими представителями кальциферолов являются:
- Витамин D2 (эргокальциферол) - организм превращает его в витамин D3, который считается более эффективным.
- Витамин D3 (холекальциферол) - в печени и почках превращается в гормон кальциферол.
Существует также форма хранения витамина D3 - кальцидиол. Его также называют кальцифедиолом, 25-гидрокси витамином D, 25-ОН витамином D или витамином D-25-ОН. Врачи измеряют это по крови.
Образование витамина D в кожеОрганизм производит большую часть витамина D в коже. Для этого ему нужно действие солнца, точнее, УФ-В излучение. Собственное производство витамина D в организме составляет от 80 до 90 процентов. Люди также получают витамин D с пищей, хотя и в относительно небольших количествах по сравнению с собственным производством организма. Потребление витамина D с пищей составляет всего от 10 до 20 процентов. Одна из причин заключается в том, что, хотя многие продукты содержат витамин D, лишь некоторые из них содержат его в значительных количествах.
Витамин D: эффектВитамин D выполняет несколько важных функций в организме:
- Костный метаболизм : основная задача витамина D - укреплять кости. Витамин стимулирует производство и созревание костных стволовых клеток, он также способствует всасыванию кальция (также называемого кальцием) и фосфата из кишечника и включению обоих веществ в кости и зубы - это сохраняет их стабильность и прочность. Это, в свою очередь, лучшая защита от размягчения костей (остеомаляция) и потери костной массы (остеопороза). Организм также должен получать достаточное количество магния. Потому что витамин D и минерал - тесные командные игроки: организм может преобразовать витамин D3 в биологически активный гормон кальциферол только с помощью магния.
- Мышцы : мышечная и скоростная сила, а также координация и баланс улучшаются, когда в организме содержится достаточное количество витамина D. Поэтому хорошее снабжение витамином особенно важно для пожилых людей. Это снижает риск (опасных) падений, переломов костей и потери подвижности.
- Иммунная система: витамин D, вероятно, помогает повысить эффективность иммунной системы, поэтому она может лучше защищаться от патогенов.
Витамин D - что еще?Исследователи подозревают некоторые другие эффекты витамина D, но они еще недостаточно научно доказаны. Некоторые примеры:
- Нервная система : считается, что витамин D оказывает защитное действие на нервные клетки и мозг. Таким образом, он может играть ключевую роль в неврологических заболеваниях, таких как рассеянный склероз или болезнь Паркинсона.
- Хронические заболевания : в ходе исследований изучалось, играет ли витамин D роль в хронических заболеваниях, таких как диабет 1 типа , сердечно-сосудистые заболевания или рак, и, следовательно, может ли он помочь в их профилактике. Хотя некоторые исследования предполагают наличие связи, причинно-следственная связь еще не доказана.
- Психика : некоторые исследователи подозревают, что витамин D положительно влияет на психику и, возможно, может помочь против депрессии.
- Беременность и дети : женщины должны получать достаточно витамина D во время беременности. Ведь дефицит витамина D может негативно сказаться на здоровье будущей мамы. Риск гестационного диабета, гестоза (жалобы на физическое состояние или заболевания, вызванные беременностью) и преждевременных родов, вероятно, возрастет, если будет недостаточно. Витамин D также важен для детей, чтобы защитить их от рахита. В этом состоянии кости размягчаются и деформируются. Однако в промышленно развитых странах рахит очень редок, поскольку младенцы получают витамин D в качестве пищевой добавки в первый год жизни.
Витамин D: значенияКакие значения применимы к витамину D? Этот вопрос обсуждался и обсуждался ранее неоднозначно. Немецкое общество питания (DGE) опубликовало оценки того, насколько высоким должно быть ежедневное потребление витамина D с пищей. Оценки, потому что нет информации о средней потребности, и поэтому невозможно определить рекомендуемое потребление.
По оценкам, организм не производит витамин D, и эта диета является единственным источником витамина. Организм обычно производит от 80 до 90 процентов необходимого ему витамина D под воздействием солнечного света (УФ-В-излучение). Человек потребляет с пищей только от 10 до 20 процентов.
Сколько витамина D в день?В таблице DGE приведены значения суточной потребности витамина D - в зависимости от возраста (и при отсутствии самосинтеза):
Поэтому дети, подростки и взрослые должны потреблять 20 мкг витамина D (800 международных единиц = МЕ) в день.
Витамин D: показатели кровиУровень витамина D в крови показывает, насколько хорошо человек обеспечен витамином D. В частности, врачи определяют количество 25-гидроксивитамина D (25-OH-D) в сыворотке крови. Концентрация хорошо отражает потребление витамина D с пищей и собственное производство витамина D. Единицы витамина D - наномоли на литр (нмоль / л) или нанограммы на миллилитр (нг / мл). Есть также международные единицы (IE).
Институт Роберта Коха (RKI) полагается на ценности Института медицины США (IOM) о здоровье костей и сгруппировал их по следующим категориям:
Врачи говорят о дефиците витамина D только в том случае, если у пострадавших есть симптомы, то есть слишком низкий уровень витамина имеет последствия для здоровья.
В Германии значительная часть населения (56 процентов взрослых в возрасте от 18 до 79 лет и 45,6 процента детей и подростков в возрасте от 1 до 17 лет) испытывает недостаток витамина D. Маркер 25-гидроксивитамина D ниже желаемого нормального значения витамина D, составляющего 50 нмоль/л, у большого процента детей, подростков и взрослых.
На самом деле, желаемое значение 50 нмоль/л может быть достигнуто за счет ежедневного потребления 20 мкг витамина D с пищей (если витамин не производится на предприятии).
Однако, как показывают исследования, дети принимают только 1-2 мкг, а подростки и взрослые только 2-4 мкг витамина D в день из обычных продуктов. Таким образом, разница может быть покрыта только собственным производством витамина D в коже или приемом препарата витамина D.
Поэтому самый важный совет: как можно чаще выходите на улицу и держите лицо, голые руки и предплечья на солнце. В зависимости от типа кожи, от 10 до 25 минут на солнце (без полуденного солнца, его интенсивное излучение представляет высокий риск солнечного ожога) обычно достаточно для достаточного увеличения выработки витамина D.
Витамин D: едаЧеловек потребляет только 10-20 процентов витамина D с пищей - остальное вырабатывается в коже. Не все продукты содержат витамин в значительных количествах. Но есть некоторые продукты, которые особенно богаты витамином D. Где витамин D? В основном в продуктах животного происхождения - вот подборка:
Дефицит витамина DВитамин D участвует в самых разных метаболических процессах в организме. Это наиболее важно для здоровья костей, но также играет важную роль в функции мышц и иммунной системы. Помимо прочего, он обеспечивает всасывание кальция и фосфата из пищи через кишечник и способствует их проникновению в кости. При дефиците витамина D различные процессы в организме больше не могут протекать гладко или организм сам противодействует недостатку - это тоже имеет последствия.
Что происходит при дефиците витамина D?Некоторые примеры:
- Если организму не хватает витамина D, он не накапливает кальций в костях, а высвобождает его из них, чтобы поддерживать уровень кальция в крови как можно более постоянным. Минеральное содержание костей уменьшается, и они размягчаются ( остеомаляция ).
- Витамин D также играет роль в потере костной массы ( остеопорозе ). Если есть дефицит, организм больше не может поглощать достаточно кальция из пищи через кишечник и встраивать его в кости. Плотность кости уменьшается, кость восстанавливается, меняет свою структуру, становится нестабильной, пористой и хрупкой.
- Недостаток витамина D также влияет на функцию мышц . Может быть нарушена сила мышц, координация, рефлексы и равновесие. Это увеличивает риск падений и переломов костей.
- Витамин D также важен для сильной иммунной системы . Он активирует определенные защитные клетки, Т-лимфоциты, с помощью которых иммунная система защищает себя от вторжений. При дефиците витамина D повышается восприимчивость к инфекциям.
Дефицит витамина D: симптомыВитамин D участвует во многих метаболических процессах в организме, поэтому признаки дефицита витамина D могут быть столь же разнообразными.
- Усталость, истощение.
- Головная боль.
- Затруднения с концентрацией внимания, замедленное мышление.
- Снижение мышечной силы, мышечные боли и судороги.
- Боль в спине, боль в коленях.
- Проблемы с кожей, например, сыпь.
- Выпадение волос, ломкость ногтей.
- Повышенная восприимчивость к инфекции.
- Бессонница, высокая потребность во сне.
- Перепады настроения, депрессия.
- Боль в костях и деформация опорных костей из-за размягчения костей (остеомаляция).
- Переломы, вызванные потерей костной массы (остеопороз).
- Гиперактивная паращитовидная железа - она производит повышенное количество паратироидного гормона, который увеличивает уровень кальция в крови, снижает уровень фосфатов и стимулирует выработку витамина D3 в почках.
- Уменьшенная высота.
Некоторые люди также сообщают о нарушении зрения, головокружении и чрезмерном потоотделении, хотя это может иметь и другие причины. Эксперты также обсуждают связь между дефицитом витамина D и увеличением веса. Вы заметили, что у тучных людей низкий уровень витамина D. Однако, согласно исследованию лондонских исследователей , это похоже на следующее: ожирение отвечает за низкий уровень витамина D, а не наоборот - слишком мало витамина D не приводит к ожирению.
Дефицит витамина D: причины и факторы рискаОрганизм производит большую часть витамина D в коже под воздействием солнечного света. Люди получают лишь от 10 до 20 процентов витамина с пищей. Это самая важная причина дефицита витамина D: отсутствие или недостаточный контакт кожи с УФ-В-излучением солнца.
Летом большинство людей проводят много времени на открытом воздухе и пополняют запасы витамина D в организме. Однако в темное и холодное время года они много времени проводят дома. Затем эти воспоминания постепенно очищаются. Низкий уровень витамина D зимой для многих является нормальным явлением.
Группы риска по дефициту витамина DНекоторые люди подвергаются особому риску дефицита витамина D. Некоторые примеры:
- Люди , которые хронически больны , не мобильный телефон или нуждается в уходе . Вы можете редко или никогда не выходить на улицу. Сюда входят, например, пожилые люди, которые живут в домах престарелых или престарелых.
- Сам по себе возраст является фактором риска дефицита витамина D. Потому что с возрастом собственная выработка витаминов в организме снижается. Вероятно, это связано с уменьшением толщины кожи и сниженной способностью мобилизовать витамин D в печени и почках. Кроме того, пожилые люди часто едят меньше и поэтому практически не потребляют витамин D с пищей.
- Даже младенцы могут страдать от дефицита витамина D, потому что они могут подвергаться прямому солнечному излучению в первый год жизни. Кроме того, грудное молоко содержит лишь небольшое количество витамина D. Поэтому в первые несколько месяцев жизни вы будете получать препараты с этим витамином в стандартной комплектации.
- Люди, которые по религиозным или культурным причинам выходят на улицу только с очень прикрытой кожей . Сюда входят религиозные сестры, а также женщины, носящие никаб, чадру или паранджу.
- Люди с темной кожей - их кожа более пигментирована и пропускает меньше УФ-излучения. Для выработки достаточного количества витамина D вам потребуется более высокая интенсивность УФ-B и более длительное пребывание на солнце. В местных широтах интенсивность УФ-излучения вряд ли достаточна.
- Недоедание и недоедание
- Веганы и вегетарианцы - витамин D часто содержится в продуктах животного происхождения. Особенно те, кто придерживается веганской диеты и совсем не употребляет продукты животного происхождения, часто получают слишком мало витамина D с пищей.
- Хронические кишечные заболевания , такие как непереносимость глютена ( целиакия ), болезнь Крона или язвенный колит. Пищеварительный тракт хуже усваивает витамины из пищи.
- Хронические заболевания печени и почек
- Людям с повышенной потребностью в витаминах , например детям и подросткам в фазе роста, беременным или кормящим женщинам.
- Прием некоторых лекарств , нарушающих метаболизм витамина D. Примерами являются цитостатические препараты от рака или противоэпилептические препараты от судорог.
Исследования пока не показали, что слишком мало витамина D вызывает ожирение. Однако известно, что у людей с избыточным весом и ожирением часто не хватает витамина D. Причина этого, похоже, в слишком большом количестве жира, а не наоборот. Результаты других исследований также подтверждают этот тезис: даже при длительном лечении высокими дозами витамина D люди с избыточным весом не могут значительно похудеть.
Дефицит витамина D: одноразовый тест не является окончательнымВ настоящее время врачи не рекомендуют проводить комплексный тест на дефицит витамина D, но только для людей из группы риска или при наличии обоснованного подозрения на его дефицит. Если врачи измеряют статус витамина D только один раз, это дает только моментальный снимок. Однако это не указывает на длительный дефицит витамина D.
Методы измерения в лабораториях также часто различаются, а результаты измерений колеблются. Кроме того, уровень витамина D подвержен значительным сезонным колебаниям: запасы витамина D заполняются весной и летом и снова опустошаются в темные осенние и зимние месяцы. Вот почему эксперты не предполагают, что большая часть здорового немецкого населения сегодня имеет дефицит витамина D, требующий лечения.
Дефицит витамина D: терапияПо словам врачей, дефицит витамина D требует терапии только в том случае, если он вызывает у вас заболевание и вызывает симптомы, например, боль, вызванную размягчением костей. Лечение витамином D также может быть полезно или необходимо для групп риска, таких как прикованные к постели пожилые люди. Но не каждый человек с низким уровнем витамина D должен (лечиться) немедленно.
Вы можете сначала вылечить дефицит витамина D самостоятельно, часто выходя на свежий воздух и некоторое время находясь на солнце. Убедитесь, что лицо, руки и предплечья (возможно, также голени) остаются открытыми. Также не используйте солнцезащитный крем. В зависимости от типа кожи, от 10 до 25 минут в день на солнце достаточно, чтобы в достаточной мере увеличить выработку витамина D. Немецкое общество питания (DGE) опубликовало ориентировочные значения продолжительности пребывания на солнце, которые обеспечивают адекватное производство витамина D - в зависимости от типа кожи и времени года:
Утром с 10:00 до 11:30 и днем с 15:00 до 18:00 вы обычно можете удвоить продолжительность пребывания на солнце, потому что УФ-излучение менее интенсивно. При длительных солнечных ваннах следует соблюдать следующие правила: пользоваться солнцезащитными средствами! В противном случае увеличивается риск рака кожи.
В период с октября по март солнечная радиация в Германии недостаточна для производства достаточного количества витамина D. Однако организм может хранить его в жировой ткани, мышцах и, в небольших количествах, в печени. Зимой он получает доступ к этим заповедникам. Таким образом, вы опустошаетесь в осенние и зимние месяцы, а весной вам приходится их пополнять, чаще выходя на улицу.
Дефицит витамина D: советы для повседневной жизниДругие способы повысить уровень витамина D или исправить дефицит:
- Употребляйте продукты , богатые витамином D регулярно . К ним относятся, например, жирная морская рыба, такая как лосось, угорь, сельдь и скумбрия, которую вы кладете на тарелку два-три раза в неделю. Грибы, такие как грибы, подберезовики или лисички, также являются хорошими источниками витамина. Яйца, масло, маргарин и молоко также содержат витамин D, но только в небольших количествах.
- Достаточно упражняйтесь на свежем воздухе и занимайтесь спортом - как летом, так и зимой. Это также укрепит ваши мышцы и суставы.
- Получите адекватное лечение существующих заболеваний , таких как хроническое воспалительное заболевание кишечника, целиакия, заболевания печени или почек.
Дефицит витамина D: какой доктор?Если вы подозреваете дефицит витамина D, ваш семейный врач должен связаться с вами первым. Он может определять уровень витамина D - или, скорее, 25-гидроксивитамина D (25-OH-D) - в сыворотке крови. Однако разовое измерение не имеет особого смысла. Зимой у большинства людей низкий уровень витамина D. В зависимости от диагноза иногда добавляются другие врачи, например гормональный специалист (эндокринолог) или костный специалист (остеолог).
Витамин D: требуется рецепт или нет?Витамин D доступен в различных формах, например, в виде масла, капель, таблеток, капсул или мягких капсул. Требуется ли витамин D по рецепту, зависит от дозировки (количества активного ингредиента), содержащейся в таблетке, капсуле или в миллилитре раствора. Препараты можно приобрести по рецепту, в аптеке или без рецепта в аптеках, магазинах здорового питания или онлайн-магазинах по почте. Некоторые примеры:
- Мягкие капсулы, содержащие 20 000 МЕ витамина D, требуют рецепта . Медицинские страховые компании покрывают единовременные расходы, если действительно существует дефицит витамина D.
- Масло с витамином D, которое вы принимаете по капле и дозировка на миллилитр которого соответствует дозировке мягких капсул, также требует рецепта . Медицинские страховые компании покрывают расходы. Однако область применения включает не только дефицит витамина D, но и профилактическое лечение, если существует доказанный риск заболевания дефицитом.
- Препараты , доступные только в аптеке, содержат не более 1000 МЕ витамина D. Они отпускаются без рецепта . Обычно вам придется оплачивать расходы самостоятельно, но есть исключения. Например, если есть так называемый явный остеопороз, который может способствовать переломам костей.
- Пищевые добавки не являются лекарствами и не нуждаются в каких-либо исследованиях безопасности или эффективности. Медицинские страховые компании обычно не возмещают стоимость пищевых добавок. Опять же, рецепт не требуется .
Лучше всего обсудить с врачом, целесообразно ли принимать препарат, и если да, то какой из них следует использовать.
Дефицит витамина D: последствия для костейДефицит витамина D может иметь различные последствия для организма, в первую очередь для костей. Некоторые примеры возможных эффектов:
- Рахит : у младенцев и детей кости недостаточно минерализуются при недостатке витамина D. Организм не может накапливать в костях достаточное количество кальция и фосфата. Они остаются мягкими и могут деформироваться. Поскольку детям первого года жизни не разрешается находиться под прямыми солнечными лучами и, следовательно, они не могут образовывать витамин D, в это время они получают препараты с этим витамином.
- Размягчение костей (остеомаляция) : это заболевание поражает взрослых. Кальций растворяется в костях, деминерализует их и смягчает.
- Потеря костной массы (остеопороз) : дефицит витамина D может способствовать развитию остеопороза - заболевания, при котором плотность костной ткани снижается. Особенно часто он поражает женщин старшего возраста. Кости меняют свою структуру, теряют устойчивость, увеличивается риск падений и переломов.
Возможны и другие последствия для здоровья, такие как головные боли, усталость, перепады настроения или депрессия. Некоторые исследования показывают, что дефицит витамина D может быть связан с такими заболеваниями, как высокое кровяное давление , сердечный приступ , диабет 2 типа или рак. Однако причинно-следственные связи еще не получили достаточного научного подтверждения.
Витамин D: добавкиВ некоторых случаях рекомендуются добавки витамина D (пищевые добавки). Немецкое общество питания рекомендует принимать добавки с витамином D только в том случае, если анализ крови показал, что его запас недостаточен, и в настоящее время его нельзя улучшить ни за счет собственного производства, ни за счет диеты. Это ограничение существует потому, что чрезмерное потребление препаратов витамина D имеет вредные последствия, такие как высокий уровень кальция в крови (гиперкальциемия) (см. Также «Витамин D: возможна передозировка» ).
Пищевые добавки с витамином D могут быть полезны для определенных групп риска, например для людей:
- с темным цветом кожи.
- которые выходят на улицу только с плотно прикрытыми телами.
- кто старше, неподвижен, хронически болен или нуждается в уходе.
Добавки витамина D для профилактики рахита у младенцевНоворожденным не разрешается находиться на солнце в первые несколько месяцев жизни, поэтому они не могут вырабатывать витамин D. С первой недели жизни до конца первого года жизни младенцы получают по одной таблетке витамина D в день. Он содержит от 400 до 500 международных единиц (МЕ) витамина D. Расчетная ценность витамина D составляет 10 мкг. В качестве альтернативы есть также капли с витамином D для младенцев. Родители могут продолжить профилактику рахита в зимние месяцы после консультации со своим педиатром на втором году жизни. После второго дня рождения в этом , как правило, больше нет необходимости. Врачи часто комбинируют витамин D с фтором, чтобы одновременно предотвратить кариес.
Рекомендации по добавлению витамина D относятся к грудным детям и младенцам, не находящимся на грудном вскармливании, поскольку ни грудное молоко, ни детская смесь не содержат достаточного количества витамина D.
Витамин D: возможна передозировкаМногие задаются вопросом, можно ли употреблять слишком много витамина D - ответ: да, передозировка возможна! Витамин D жирорастворим и хранится в жировой и мышечной ткани. Любой, кто сейчас принимает высокие дозы витамина D в качестве препарата, рискует получить острую или постепенную передозировку витамина D. Происходит отравление (интоксикация). Уровень кальция в крови повышается, и может развиться гиперкальциемия.
Передозировка витамина D может проявляться следующими симптомами:
- Усталость.
- Мышечная слабость.
- Тошнота, рвота.
- Запор или диарея.
- Спазмы желудка.
- Аритмия.
- Почки: камни в почках, обызвествление почек, снижение функции почек.
Таким образом, витамин D также может иметь некоторые (серьезные) побочные эффекты. Поэтому всегда узнавайте у врача, действительно ли вам нужны витаминные добавки.
Витамин D: когда слишком много?Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA) устанавливает максимально допустимый уровень витамина D в 100 мкг в день. Если взрослые и дети в возрасте от одиннадцати лет потребляют до этого количества витамина D ежедневно, в соответствии с современными научными знаниями не следует ожидать никаких нарушений здоровья. Однако все источники витамина D, из которых человек принимает этот витамин, включены в значение UL: добавки витамина D, обогащенные продукты и обычная диета.
Федеральный институт оценки рисков (BfR) считает, что ежедневное потребление препаратов витамина D в дозах 50 или 100 мкг не является необходимым с точки зрения питания. Редкое употребление таких высоких доз препаратов вряд ли окажет неблагоприятное воздействие на здоровье. Однако, согласно исследованиям, длительное и ежедневное потребление может означать повышенный риск для здоровья. Передозировка витамина D из-за диеты и длительного пребывания на солнце невозможна.
Как быстро разрушается витамин D?Организм не просто выводит или расщепляет избыток витамина D, но сохраняет его в течение нескольких месяцев в жировой ткани и мышцах, а также в небольших количествах в печени. Таким образом, он может получить доступ к инвентарю при необходимости.
Витамин D связывается с белками крови и затем транспортируется в печень. Там он химически превращается, а затем попадает в почки, где происходит еще один химический этап. Только тогда возникает биологически эффективный кальцитриол. У него короткий период полураспада - от четырех до шести часов. Напротив, кальцидиол (25-гидрокси-витамин D) в плазме имеет период полураспада около 15 дней. Он считается формой хранения витамина D, поэтому лаборатории обычно определяют 25-гидроксивитамин D. Из этого также можно сделать вывод, является ли значение витамина D слишком высоким или слишком низким.
Ингрид Мюллер, биолог