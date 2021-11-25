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Магнитная буря 25 ноября 2021: Солнечная вспышка еще не дошла до нашей планеты, но уже пора готовиться к мощному геоудару

10:45:5011/24/2021,София Мальцева
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Состояние метеопатов может меняться в зависимости от хронического заболевания.

Геомагнитные возмущения происходят из-за удара солнечного ветра. Фото: Pixabay.com

Прогноз геомагнитной бури на 25 ноября показывает небольшое возмущение во второй половине дня. До 15.00 по Москве обстановка будет максимально спокойная. Однако после, в 19.00 по новосибирскому времени, сменится на бурю двух баллов.

Геомагнитные возмущения происходят из-за удара солнечного ветра, который воздействует на магнитное поле. Эти возмущения могут длиться в среднем от суток до 48 часов, а возможно, и дольше. Последняя магнитная буря продлилась три дня с небольшими перерывами. За этот период метеопаты испытали негативное воздействие космической погоды.

Метеозависимые люди часто испытывают ряд одних и тех же симптомов в магнитную бурю. Однако их состояние может меняться в зависимости от хронического заболевания. Ведь в период волнений магнитосферы, происходит воздействие на тех людей, которые болеют чем-то или на тех, у кого очень слабый иммунитет.

Какие симптомы испытывали наши читатели:

- Гудит голова и виски давит.

- Слабость, сонное состояние. Тяжело сосредоточиться.

- Напряжение внутри сильное. Сложно становится.

- Тяжело дышать порой становится.

- Давление скачет и суставы болеть начинают.

При головной боли примите теплую ванну с добавлением в воду ромашкового чая (этот метод не следует практиковать при высокой температуре). Отдохните от работы за компьютером, от просмотра телевизора. Тогда боль, вызванная перенапряжением, пройдет.
Попробуйте массаж головы. Расслабьтесь, выпейте чай из мелиссы или теплое молоко с медом. Также хорошо уделить время для небольшой прогулки на свежем воздухе, взбодриться эмоционально и физически. Желательно это сделать перед сном, чтобы не возникала бессонница.

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здоровьемагнитные буриметеопатыкосмическая погода
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