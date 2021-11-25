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Пять ошибок, которые снижают вашу сексуальную привлекательность: что не следует делать никогда?

8:00:1511/24/2021,CARINA STATHIS
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Язык тела имеет прямую корреляцию с харизмой, и проявление положительных физических показателей, таких как улыбка, яркий характер, выразительные глаза или дружелюбный голос.

Чтобы повысить свою сексуальную привлекательность, важно контролировать уровень стресса, ограничивать жалобы другим и следить за своей позой. Фото: Pixabay

Эксперт по отношениям поделился характеристиками, которые снижают вашу сексуальную привлекательность. Луанна Уорд из Перта сказала, что сексуальная привлекательность - это больше, чем просто сексуальная химия. Недостаток сна, негативное отношение и стресс - главные способы снижения сексуальной привлекательности. Очень важно обращать внимание на язык тела и осанку.

Лишение сна, негативное отношение и игра в разум во время свиданий - это три основных известных способа снизить сексуальную привлекательность, пишет dailymail.co.uk.

Ведущий эксперт по отношениям Луанн Уорд из Перта, Австралия, сказала, что сексуальная привлекательность оттачивает ключевые характеристики одного человека, включая состав лица, стабильность жизни, технику поцелуев, голос и запах.

Но чтобы повысить свою сексуальную привлекательность, важно контролировать уровень стресса, ограничивать жалобы другим и следить за своей позой.

«Язык тела имеет прямую корреляцию с харизмой, и проявление положительных физических показателей, таких как улыбка, яркий характер, выразительные глаза или дружелюбный голос, могут в значительной степени определить сексуальную привлекательность человека», - написала г-жа Уорд.

5 причин, которые портят ваш сексуальный образ:

1. Недостаток сна.

Недостаток сна был назван причиной номер один, по которой ваша сексуальная привлекательность может упасть.


«Он не только притупляет нашу кожу и снижает нашу энергию, но также, как было доказано, снижает внешний вид нашей общей привлекательности, здоровья и эмоций», - сказала г-жа Уорд.


Вообще говоря, усталость и недосыпание могут сделать вас менее привлекательным.


2. Отрицательное отношение.

Г-жа Уорд сказала, что доброжелательность и доступность для других повысят вашу сексуальную привлекательность, в то время как негативное отношение снизит ее.


Помня об этом, во время свиданий важно быть позитивным и непредвзятым, чтобы произвести хорошее первое впечатление.


«Подлые девчонки (и парни) финишируют последними. В то время как в Голливуде их часто изображают «устрашающе привлекательными», потенциальный партнер с неприятным характером, скорее всего, будет иметь более низкую сексуальную привлекательность », - сказала она.


3. Игра в интеллектуальные игры.

Игра в «игру» часто является стратегией, которую используют и мужчины, и женщины при свиданиях, но она, скорее всего, приведет к обратным результатам и не принесет пользы вашей сексуальной привлекательности.


«Обращаться с ними подло и сохранять чуткость не делает ничего, чтобы повысить вашу привлекательность», - сказала г-жа Уорд.


«Точно так же, как игры, горячие и холодные взгляды, манипуляции с тактиками и отправка смешанных сигналов также подорвут вашу привлекательность».


4. Сутулость.

Мало кто осознает, что ваша осанка и то, как вы держитесь, также влияют на вашу сексуальную привлекательность и могут сделать вас менее привлекательным.

Мисс Уорд говорит, что язык тела - это все, и такая мелочь, как сутулые плечи, может снизить вашу сексуальную привлекательность.

Вместо этого встаньте прямо, поднимите подбородок и не сидите, скрестив руки.

5. Стресс и жалобы.

Г-жа Уорд сказала, что жалобы или чувство стресса могут излучать негативную энергию и отталкивать окружающих.


Независимо от того, мужчина вы или женщина, важно повысить свою сексуальную привлекательность за счет позитивного отношения, контроля уровня стресса и сведения жалоб к минимуму.


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привлекательностьсексуальностьязык телаЛуанн Уорд
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