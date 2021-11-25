Во время отпуска нужно серьезно относиться к головной боли: мнение экспертов

Нет сомнений в том, что пандемия COVID-19 усугубляет напряженный курортный сезон. В дополнение к дополнительному приготовлению пищи, уборке, покупке подарков и украшению, американцам, возможно, придется беспокоиться о планировании тестов на COVID-19 перед поездкой или о заказе дополнительных масок для членов семьи, пишет medicalxpress.com.
Список дел кажется еще более сложным, когда надоедающая головная боль просто не проходит. Эксперты в области здравоохранения призывают людей не отказываться от головных болей, поскольку они могут быть мигренью, требующей лечения.
«Мигрень - одно из наиболее часто неправильно понимаемых, неправильно диагностируемых и плохо леченных расстройств на планете», - сказал доктор Кристофер Готтшалк, профессор клинической неврологии и директор медицины головной боли в Йельской школе медицины. «То, что заставляет людей скучать по работе, отношениям и жизни, - это мигрень».
Хотя нет никаких свидетельств того, что мигрень чаще возникает во время праздников, эксперты говорят, что они могут повлиять на некоторые из самых важных занятий и заветных моментов. У них может болеть голова, пока они готовятся ко Дню Благодарения, и они пытаются избавиться от этого, пока не станет настолько плохо, что они не могут функционировать, а затем у них возникнут проблемы», - сказал он. «Никто не открыл им секрет, что можно вылечить мигрень, если у вас есть подходящие инструменты».
Почему у нас болит голова? На что похожа мигрень?«Самый распространенный тип головной боли называется головной болью напряжения» , - сказал доктор Ян Брандес, директор и основатель Nashville Neuroscience Group и член совета директоров Национального фонда головной боли.
Фонд определяет этот тип головной боли как тупую, не пульсирующую боль, затрагивающую обе стороны головы, степень тяжести которой остается постоянной. По словам Брандеса, они могут быть вызваны множеством связанных друг с другом проблем, таких как недостаток сна, повышенный стресс, голод, чрезмерное употребление лекарств, алкоголь или слишком большое количество кофеина.
Головная боль не должна изнурять или прерывать повседневную деятельность, и обычно она проходит при лечении безрецептурными болеутоляющими, такими как ибупрофен.
По словам Брандеса, если эти традиционные методы лечения не работают, головная боль может перерасти в легкую мигрень.
«Часто легкая мигрень маскируется под головную боль напряжения», - сказала она. «Если это лечить на ранней стадии, это может предотвратить обострение и устранить сильную боль».
По данным Национального фонда головной боли, мигрень определяется как наличие как минимум пяти приступов головной боли продолжительностью от четырех до 72 часов. Мигрень может вызвать сильную пульсирующую боль или ощущение пульсации, обычно на одной стороне головы, и часто сопровождается тошнотой, рвотой или повышенной чувствительностью к свету и звуку.
По данным фонда, мигрень возникает, когда возбужденные клетки мозга запускают нерв, который выделяет химические вещества, которые раздражают кровеносные сосуды и вызывают их набухание на поверхности мозга.
Эксперты в области здравоохранения говорят, что мигрень чаще всего возникает у женщин в возрасте от 25 до 55 лет , поскольку колебания уровня эстрогена до или во время менструации, беременности или менопаузы могут вызывать головные боли.
По данным NHF, приступ мигрени также может быть вызван изменением цикла сна и бодрствования, отсутствием или задержкой приема пищи, приемом лекарств, ярким светом, чрезмерным шумом, стрессом или лежащей в основе депрессией.
Некоторые люди испытывают мигрень с аурой, визуальными или сенсорными симптомами, такими как мерцающий свет, ощущение онемения или трудности при составлении слов.
Но не все, у кого мигрень, испытывают эти симптомы, говорят эксперты в области здравоохранения, что часто заставляет людей игнорировать мигрень до тех пор, пока их боль не ухудшится.
«Примерно в 40% случаев мигрени это похоже на головную боль напряжения, которая затрагивает обе стороны головы», - сказала она. Визуальные или сенсорные изменения «наблюдаются примерно у 20-25% людей, и они возникают не при каждом приступе, но это наиболее обсуждаемая вещь, когда дело доходит до мигрени».
Другие способы узнать, есть ли у вас мигреньНекоторые люди считают, что усталость или обезвоживание могут вызвать мигрень, сказал Готшалк. Но данные показывают, что эти симптомы могут быть предупреждающими признаками надвигающейся мигрени.
Симптомы первой стадии мигрени, называемой продомом, можно спутать с триггером мигрени. Другие предупреждающие признаки включают изменение настроения, ригидность шеи, тягу к еде, задержку жидкости и запор.
По словам Готтшалк, важно знать свои индивидуальные предупреждающие знаки.
«Головная боль надежно вызывает эти симптомы прежде, чем начнется боль, поэтому распознавание этих симптомов становится возможностью вмешаться», - сказал он. «Обратите внимание на предупреждающие знаки, серьезно относитесь к головной боли и не позволяйте ей выйти из-под контроля».
Эксперты в области здравоохранения считают, что хроническая мигрень возникает в течение 15 или более дней в месяц. Они призывают американцев, которые испытывают это, обратиться к своему врачу для медицинского вмешательства, которое часто связано с приемом лекарств.
По словам Готшалька, другие стратегии могут помочь снизить стресс и предотвратить мигрень. Он рекомендует дыхательные упражнения, медитацию, 30-минутную прогулку, упражнения на растяжку, чтение книги или приготовление расслабляющей ванны.
«Когда возникает мигрень, важно контролировать стресс», - сказал Брандес, особенно во время праздников.
Почему так важно обращаться за помощьюПо оценкам NHF, более 37 миллионов американцев страдают от мигрени, и эксперты в области здравоохранения говорят, что многие десятилетиями борются с болью, вместо того чтобы обращаться за медицинской помощью.
«В 20-м веке возникло устаревшее представление о том, что головные боли на самом деле не являются медицинской проблемой ... Людей учили игнорировать (их)», - сказал Готтшалк. «Это социологическая проблема, которую навязывают тому, что оказывается наиболее распространенным медицинским расстройством у женщин».
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило три безрецептурных продукта для лечения мигрени, но если они не эффективны, эксперты в области здравоохранения говорят, что пациенты могут получить пользу от назначенных лекарств.
Эти лекарства наиболее эффективны при приеме на ранней стадии приступа и могут помочь пациенту вернуться к нормальному функционированию через несколько часов.
«Это действительно удивительно, как много людей страдают мигренью, которую не лечат, пока она не превратится в нечто ужасное», - сказал Брандес. «Диагностика кардинально помогла очень многим людям, поэтому важно увидеть кого-нибудь, кто поможет вам решить, не пора ли сейчас подумать о профилактической терапии».