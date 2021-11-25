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Что происходит с нашей иммунной системой, когда мы получаем ревакцинацию?

6:00:2211/24/2021,Деннис Нилон, Гарвардская медицинская школа
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Вакцины остаются чрезвычайно эффективными в предотвращении тяжелых инфекций и смерти, но они не эффективны в предотвращении заражения и передачи вируса.

Для некоторых патогенов наличие предсуществующих и примированных иммунных ответов - например, в форме измеримых уровней антител - критично для эффективности. Фото: Pixabay
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Вопросы о бустерах вакцины COVID-19 - например, кто имеет право на вакцинацию и как ее выбрать - в последнее время доминировали в научных дискуссиях, заголовках новостей и беседах за обеденным столом, но практика периодического «освежения» нашей иммунной системы далеко не нова.

Джонатан Абрахам, доцент микробиологии Института Блаватника Гарвардской медицинской школы и специалист по инфекционным заболеваниям в Бригаме и женской больнице, обсудил с Harvard Medicine News науку и историю бустеров вакцины, пишет medicalxpress.com.

Что такое бустерная вакцина, и как она действует?

Абрахам: Бустерная инъекция предназначена для повышения уровня иммунных реакций после их естественного ослабления. Она заставляет иммунную систему думать, что она снова видит патоген, поэтому активируются клетки, вырабатывающие антитела, и другие иммунные клетки. Количество и качество продуцируемых антител может увеличиваться. Посредством процесса, называемого созреванием аффинности антител, наша иммунная система учится лучше распознавать патоген и создавать антитела, которые более прочно связываются с их целью. Например , для вируса SARS-CoV-2 антитела с созревшей аффинностью могут быть более эффективными при распознавании вариантов с множественными мутациями.

Какие еще типы вакцин, кроме COVID-19, требуют периодической ревакцинации?

Абрахам: Примером может служить прививка Tdap: столбняк, дифтерия и бесклеточный коклюш. Обычно нам требуются бустеры с компонентом Td или Tdap каждые 10 лет для сохранения иммунитета.

Почему нам нужны бустеры для одних вакцин, а для других - нет?

Абрахам: Для некоторых патогенов наличие предсуществующих и примированных иммунных ответов - например, в форме измеримых уровней антител - критично для эффективности. Таким образом, поскольку уровни антител со временем естественным образом снижаются, необходима бустерная добавка. Для других патогенов , таких как вирус гепатита B, выполнение трехкратной иммунизации, вероятно, обеспечит пожизненную защиту, поэтому измеримые уровни антител обычно не проверяются. Но если риск заражения выше, например, для медицинских работников, может быть важна проверка уровня антител хотя бы один раз и введение ревакцинации, если антитела низкие. Таким образом, решение повышать или не повышать является многофакторным и, в конечном счете, основано на исследованиях и опыте.

Бустеры COVID-19 чем-то отличаются от других бустеров вакцины?

Абрахам: На данный момент один и тот же антиген шипового белка SARS-CoV-2 используется для вакцины и бустеров. Однако есть вероятность, что со временем белок-спайк SARS-CoV-2 изменит форму или мутирует настолько, что потребуется бустер с обновленным антигеном штамма, чтобы иммунная система распознала мутантный вирус. Этот сценарий больше походил бы на то, что делается с вакцинами против сезонного вируса гриппа каждый год, хотя мы больше думаем о вакцинах от гриппа как о вакцинах, соответствующих штамму, а не о периодических ревакцинациях.

Это потребует некоторой степени предположений, но, учитывая, что SARS-CoV-2 продемонстрировал замечательную способность к изменению формы и мутации, потребуются ли нам периодические бустеры в обозримом будущем?

Абрахам: Вакцины остаются чрезвычайно эффективными в предотвращении тяжелых инфекций и смерти, но они не на 100 процентов эффективны в предотвращении заражения и передачи вируса. В частности, в районах с высоким уровнем инфицирования из-за низкого уровня вакцинации вакцинированные люди с большей вероятностью могут подвергнуться воздействию вируса и получить прорывную инфекцию. Имея это в виду, я бы предположил, что из-за вариантов с высокой степенью передачи нам понадобятся периодические бустеры в течение следующих нескольких лет. В течение этого периода времени использование обновленного вакцинного штамма может быть разумным, потому что мы вряд ли когда-нибудь снова увидим оригинальный вакцинный штамм - он практически исчез.

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