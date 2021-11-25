Что происходит с нашей иммунной системой, когда мы получаем ревакцинацию?

Вопросы о бустерах вакцины COVID-19 - например, кто имеет право на вакцинацию и как ее выбрать - в последнее время доминировали в научных дискуссиях, заголовках новостей и беседах за обеденным столом, но практика периодического «освежения» нашей иммунной системы далеко не нова.
Джонатан Абрахам, доцент микробиологии Института Блаватника Гарвардской медицинской школы и специалист по инфекционным заболеваниям в Бригаме и женской больнице, обсудил с Harvard Medicine News науку и историю бустеров вакцины, пишет medicalxpress.com.