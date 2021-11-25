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IKEA значительно меняет способ оформления заказов: это будет очень быстро и просто

10:00:1011/24/2021,АМЕЛИЯ РОУЧ
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Технологию мобильной кассы можно активировать в приложении Ikea или отсканировав QR-код в магазине.

Технология оформления заказа в мобильном приложении позволит покупателям сканировать товары со своих смартфонов и платить, не заходя в кассу. Фото: Pixabay

Ikea Queensland запускает новую технологию, которая позволяет ускорить оформление заказа. Технология может быть активирована приложением Ikea или сканированием QR-кода. Запуск в магазинах Ikea в Логане и Северных озерах перед Рождеством. Технология позволяет покупателям сканировать товары и оплачивать покупки с помощью своих телефонов.

У покупателей Ikea в Квинсленде скоро появится возможность использовать новую телефонную технологию, которая позволит им оплачивать покупки быстрее, пишет dailymail.co.uk. Технология оформления заказа в мобильном приложении позволит покупателям сканировать товары со своих смартфонов и платить, не заходя в кассу.

Новый метод планируется запустить в магазинах Logan и North Lakes Ikea в Брисбене до Рождества. В следующем году планируется внедрить технологию мобильной кассы в магазинах Ikea по всей стране. Технологию мобильной кассы можно активировать в приложении Ikea или отсканировав QR-код в магазине.

Кристиан Беккер, менеджер по работе с клиентами Ikea в стране, говорит, что технология сделал покупки проще.

«Наша цель - предоставить нашим клиентам единообразный, беспроблемный и эффективный процесс совершения покупок по всем каналам».

«Наши сотрудники теперь могут также поддерживать больше клиентов там, где их помощь больше всего необходима, что очень важно в период оживленных рождественских покупок».

«Мобильная касса - это первая услуга для розничных продавцов товаров для дома в Австралии, и мы гордимся тем, что возглавляем эту инициативу с целью создания для наших клиентов удобной оплаты без ожидания», - сказал г-н Беккер.

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