Три магических ритуала на Новолуние в Стрельце 4 декабря 2021: что можно и что нельзя делать в опасный день полного солнечного затмения

4 декабря наступит сразу два важных астрономических события: последнее новолуние 2021 года, а также повторное полное солнечное затмение, проходившее через сарос 23 ноября 2003 года. Подобная связь дух мощных энергетических явлений бывает крайне редко. Она идеально подходит для проведения мистических ритуалов, обрядов и заговоров.
Полное солнечное затмение начнется в 10:34 по московскому времени и продлится чуть меньше двух минут — 1 минуту и 54 секунды. В связи с его появлением на 4 декабря выпадает ряд запретов, которых стоит придерживаться, чтобы не стать жертвой негативной энергетики:
· не стоит заниматься судебными вопросами или важными делами, которые могут повлиять на вашу дальнейшую судьбу;
· необходимо отказаться от важных встреч и переговоров;
· постарайтесь избегать конфликты и ссоры с людьми, поскольку именно в период солнечного затмения люди становятся чрезвычайно агрессивными;
· также не стоит обижаться на людей. В частности, близких. Их поведение может быть обусловлено энергетикой затмения;
· не желайте никому зла. Иначе вы сами станете источником агрессии;
· проводите меньше времени в компании других людей, чтобы случайно не попасть в конфликт;
· желательно отказаться от поездок. Особенно тех, кто не были запланированы.
Лучше всего на протяжении всего 4 декабря отдавать как можно больше времени раздумью, планированию, исправлению или завершению начатых дел.
3 ритуала в день новолуния и солнечного затмения:
Для проведения первого ритуала необходимо дождаться полночи и заранее подготовить ведро с водой. Его необходимо поставить на подоконник в лунный свет на 15 минут. После этого необходимо зайти в ванну или душ с ведром и трижды ополоснуть себя, прося у Луны того, что вам нужно. Считается, что вода имеет свойства впитывания полезной энергетики. В течение следующих 12 месяцев ваша жизнь начнет меняться в том направлении, в котором вы бы хотели.
Для второго ритуала необходимо дождаться времени солнечного затмения. Когда оно начнется, перед вами должны лежать свеча и бумажный листок с ручкой. На бумаге нужно написать пару предложений, которыми вы опишите свое желание. Нельзя конкретизировать его. Необходимо письменно рассказать о нем без использования имени этого человека, объекта, чувства или события. После этого необходимо зажечь свечу и поджечь листочек. Пока он горит, необходимо сложить детальный образ своего желания в голове. Закончить такой ритуал вы должны до окончания затмения. А через 6 месяцев вы получите то, чего хотели.
Третий ритуал — на привлечение денег в свой дом. Для его проведения понадобится стакан с водой и горсть монеток. Деньги нужно положить на дно стакана, а сам стакан — поставить на подоконник, чтобы его осветила Луна. По тому же принципу, как и в первом ритуале, вода поглотит полезную энергетику и войдет во взаимодействие с вашими монетками. В таком виде все нужно оставить до самого утра. На следующий день воду необходимо выпить, а монеты — положить в свой кошелек. Их нельзя тратить в течение месяца, после чего на них нужно что-то купить. Считается, что через 5 месяцев в вашу жизнь начнут стучаться деньги. Отметим, что монеты лучше всего брать давно лежавшие в вашем доме. Перед ритуалом их нужно хорошо вымыть.