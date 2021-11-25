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Предсказание от Александра Шепса на 2022: победитель «Битвы экстрасенсов» дал полный прогноз на будущий год

8:15:1011/24/2021
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Предостерегая жителей России от проблем в предстоящем 2022 году, Александр Шепс уже рассказал о будущих событиях.

Александр Шепс является известным российским экстрасенсом, который стал победителем 14 сезона телепередачи «Битва Экстрасенсов». Фото: Pxfuel.com
Александр Шепс является известным российским экстрасенсом, который стал победителем 14 сезона телепередачи «Битва Экстрасенсов». Фото: Pxfuel.com

Предсказания различных магов, тарологов, ясновидящих и прорицателей ценились во все времена, ведь с их помощью можно легко узнать о своей дальнейшей судьбе и о судьбе мира в целом. Помогая людям подготовиться к грядущим неожиданностям и переменам, Александр Шепс, один из сильнейших российских ясновидящих и победитель телепередачи «Битва экстрасенсов» дал свой прогноз на 2022 год.

В первую очередь Александр говорит о том, что россиянам необходимо быть осторожными на дорогах во время движения в общественном и личном транспорте, поскольку количество различных аварий в 2022 году резко возрастет. Кроме того, ухудшится и ситуация с природными катастрофами, такими как лесные пожары и потопы. Экстрасенс призвал людей морально и физически, финансово готовиться к трудностям, чтобы пережить их более легко.

Также в России в предстоящем году обострится проблема с налогами и ростом цен. Этот момент будет связан с какими-то тяжелыми событиями в стране, возможно, косвенно связанными со странами Европы. Многие люди могут потерять работу, вследствие чего критически обострится ситуация с доходами, кому-то даже могут не выплачивать заработную плату в установленные в порядке договора сроки. Слова экстрасенса подтверждают статистические данные, пугающие своими показателями.

Однако Россия сможет пережить этот кризисный момент и уже к середине года, примерно с началом лета влияние других государств на нашу страну значительно ослабнет. Волна протестных настроений, увеличившаяся из-за критических ситуаций, снизится, а доходы населения повысятся. Окончательно ситуацию стабилизируют результаты выборов в Государственную Думу.

Страны Евросоюза, по словам Александра Шепса, наконец-то прекратят видеть в лица России своего главного врага. В результате такой смены мнений выстроится хорошее и крепкое экономическое сотрудничество, в основном с Соединенными Штатами Америки. Самое сильно влияние на внутреннюю экономику нашей страны будет оказывать сельскохозяйственная сфера, поскольку урожай в предстоящем году будет очень богат. Кроме того, в сфере сельского хозяйства также будут введены давно тестируемые новые технологии, способствующие росту экономики в целом.

Если затрагивать более глобальные предсказания экстрасенса, касающиеся всего мира в целом, то Александр предрекает глубокий экономический кризис. Его последствия придется решать быстро и оперативно, параллельно устраняя последствия различных природных катастроф. На фоне всей этой ситуации Россия даже будет казаться крайне стабильной страной и это позволит нам сделать очередной шаг в сторону признания России мировой державой.

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россияпредсказаниямирБитва экстрасенсов2022 годясновидящийАлександр Шепс
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