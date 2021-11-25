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Почему нельзя поливать листья комнатного растения: советы опытного садовода

11:00:3911/24/2021,MILLIE BULL
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Комнатные растения с жесткой листвой и сильными стеблями требуют полива сверху.

Если почва кажется сухой, тогда полейте растение. Фото: Pixabay

Эксперт по комнатным растениям поделился тестами, которые вы должны попробовать, чтобы проверить, нужен ли вашим комнатным растениям полив. Профессионал растений также поделился ключевыми советами по поливу, в том числе, почему вам следует «избегать» полива листвы вашего растения, пишет express.co.uk.

Из Capel Manor College в Большом Лондоне руководитель отдела садоводства и ландшафтного дизайна Том Коул показал Homebase, как поливать комнатные растения. Может показаться, что поливать комнатные растения просто, но если вы поливаете комнатные растения неправильно, на их листьях может образоваться корневая гниль или известковый налет, в зависимости от сорта. Но как узнать, что комнатным растениям нужен полив?

Эксперт по комнатным растениям поделился двумя методами, которые вы можете использовать в видео 2012 года для Homebase.

Он сказал: «Вставьте палец в землю у края горшка. Если почва кажется сухой, тогда полейте растение, если она влажная, подождите еще немного. Это только общее правило. Потребность в поливе может сильно различаться от растения к растению. Вы также можете постучать по горшку. Если вы слышите глухой звук, возможно, его нужно полить».

Профессионал по комнатным растениям также объяснил, как потребности вашего комнатного растения могут измениться в зимние месяцы. Многие комнатные растения переходят в состояние покоя зимой, так как погода становится прохладнее, поэтому им требуется меньше воды.

«Растения чувствуют естественное сокращение светового дня и могут переходить в состояние покоя, поэтому в зимние месяцы поливайте меньше», - добавил он.

Когда вы поливаете комнатные растения, может возникнуть соблазн взять из-под крана пол-литра воды и вылить ее прямо на растение. Однако на ваше растение может повлиять не только температура, но и то, куда вы наливаете воду.

Эксперт по растениям сказал, что перед поливом комнатных растений вы должны дать воде достичь «комнатной температуры». Вы можете сделать это, оставив его на несколько часов. «Это позволяет избежать шока растений», - сказал он.

Он продолжил: Комнатные растения с жесткой листвой и сильными стеблями требуют полива сверху. Используйте лейку без насадки розы и вносите прямо на поверхность почвы. Оставьте на несколько минут и снова полейте, пока вода не стечет со дна кастрюли. Избегайте полива листвы растений, так как это может вызвать известковый налет».

Растения, такие как суккуленты или мягкие и сочные растения, требуют особого обращения. Их нужно поливать снизу, а это значит, что воду нужно налить в посуду, на которой стоит горшок. Если вода впитывается очень быстро, долейте ее наполовину.

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