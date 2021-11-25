Поему на диете вы не теряете вес? Симптомы сниженной активности щитовидной железы

Малоактивная щитовидная железа - заболевание, которым страдают не менее двух процентов британцев. Может ли недостаточная активность щитовидной железы стать причиной набора веса?
Если вы боретесь с низким уровнем энергии, постоянно чувствуете холод и изо всех сил пытаетесь похудеть, несмотря на здоровую диету и физические упражнения, возможно, у вас недостаточно активная щитовидная железа. Каковы симптомы недостаточной активности щитовидной железы и как ее лечить?
Сниженная активность щитовидной железы - это состояние, известное как гипотиреоз, при котором ваша щитовидная железа не вырабатывает гормоны должным образом, пишет express.co.uk.
По данным Thyroid UK, примерно каждый 50 британец страдает гипотиреозом, а вероятность диагностирования у женщин в 5-10 раз выше, чем у мужчин.
Гипотиреоз чаще всего вызван аутоиммунной проблемой, что означает, что симптомы недостаточной активности щитовидной железы могут быть очень разнообразными, затрагивая множество различных частей тела.
Однако наиболее известные симптомы - необъяснимая прибавка в весе и попытки сбросить лишний вес.
Понятно, что это может быть действительно разочаровывающим опытом, так как люди с недостаточной активностью щитовидной железы могут пробовать разные диеты, но не видят никаких результатов.
Люди с гипотиреозом могут придерживаться диеты и неукоснительно заниматься спортом, но при этом не терять в весе или даже продолжать набирать вес, несмотря на свои усилия.
Это может вызвать у людей чувство неуверенности в своем весе и демотивирование из-за отсутствия результатов, которые они видят после посещения тренажерного зала и отказа от привычной еды.
Если вы изо всех сил пытались похудеть или даже набрали много веса без очевидной причины, вы можете поговорить со своим терапевтом о возможности недостаточной активности щитовидной железы.
По данным Thyroid UK, это наиболее распространенные возможные симптомы гипотиреоза:
- Усталость.
- Увеличение веса, даже если вы меньше едите.
- Мне все время холодно.
- Ослабленные мышцы.
- Запор.
- Изменения в вашем менструальном цикле.
- Депрессия.
- Нарушение концентрации внимания и памяти.
- Выпадение волос на теле, коже головы и бровях.
- Хриплый голос или сгущение голоса.
- Затруднение глотания.
- Замедленные рефлексы.
- Потеря либидо (половое влечение).
- Проблемы с фертильностью.
- Повышенный холестерин.
- Одышка.
- Сухие/песчаные глаза.
Как лечится гипотиреоз?Если ваш терапевт согласится, что у вас может быть недостаточно активная щитовидная железа, ему нужно будет сделать анализ крови, чтобы измерить ваш уровень гормонов.
Если анализы подтвердят, что у вас гипотиреоз, ваш врач может назначить вам таблетки для замены гормонов, чтобы поднять уровень тироксина.
Важно как можно скорее поговорить с врачом, если вы беспокоитесь, что можете подвергнуться риску гипотиреоза, потому что при отсутствии лечения он может привести к дальнейшим осложнениям, включая болезни сердца и осложнения беременности.