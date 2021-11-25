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Поему на диете вы не теряете вес? Симптомы сниженной активности щитовидной железы

6:30:5511/24/2021
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Если анализы подтвердят, что у вас гипотиреоз, ваш врач может назначить вам таблетки для замены гормонов, чтобы поднять уровень тироксина.

Сниженная активность щитовидной железы - это состояние, известное как гипотиреоз, при котором ваша щитовидная железа не вырабатывает гормоны должным образом. Фото: Pixabay

Малоактивная щитовидная железа - заболевание, которым страдают не менее двух процентов британцев. Может ли недостаточная активность щитовидной железы стать причиной набора веса?

Если вы боретесь с низким уровнем энергии, постоянно чувствуете холод и изо всех сил пытаетесь похудеть, несмотря на здоровую диету и физические упражнения, возможно, у вас недостаточно активная щитовидная железа. Каковы симптомы недостаточной активности щитовидной железы и как ее лечить?

Сниженная активность щитовидной железы - это состояние, известное как гипотиреоз, при котором ваша щитовидная железа не вырабатывает гормоны должным образом, пишет express.co.uk.

По данным Thyroid UK, примерно каждый 50 британец страдает гипотиреозом, а вероятность диагностирования у женщин в 5-10 раз выше, чем у мужчин.

Гипотиреоз чаще всего вызван аутоиммунной проблемой, что означает, что симптомы недостаточной активности щитовидной железы могут быть очень разнообразными, затрагивая множество различных частей тела.

Однако наиболее известные симптомы - необъяснимая прибавка в весе и попытки сбросить лишний вес.
Понятно, что это может быть действительно разочаровывающим опытом, так как люди с недостаточной активностью щитовидной железы могут пробовать разные диеты, но не видят никаких результатов.

Люди с гипотиреозом могут придерживаться диеты и неукоснительно заниматься спортом, но при этом не терять в весе или даже продолжать набирать вес, несмотря на свои усилия.

Это может вызвать у людей чувство неуверенности в своем весе и демотивирование из-за отсутствия результатов, которые они видят после посещения тренажерного зала и отказа от привычной еды.

Если вы изо всех сил пытались похудеть или даже набрали много веса без очевидной причины, вы можете поговорить со своим терапевтом о возможности недостаточной активности щитовидной железы.

По данным Thyroid UK, это наиболее распространенные возможные симптомы гипотиреоза:


  • Усталость.
  • Увеличение веса, даже если вы меньше едите.
  • Мне все время холодно.
  • Ослабленные мышцы.
  • Запор.
  • Изменения в вашем менструальном цикле.
  • Депрессия.
  • Нарушение концентрации внимания и памяти.
  • Выпадение волос на теле, коже головы и бровях.
  • Хриплый голос или сгущение голоса.
  • Затруднение глотания.
  • Замедленные рефлексы.
  • Потеря либидо (половое влечение).
  • Проблемы с фертильностью.
  • Повышенный холестерин.
  • Одышка.
  • Сухие/песчаные глаза.

Как лечится гипотиреоз?

Если ваш терапевт согласится, что у вас может быть недостаточно активная щитовидная железа, ему нужно будет сделать анализ крови, чтобы измерить ваш уровень гормонов.

Если анализы подтвердят, что у вас гипотиреоз, ваш врач может назначить вам таблетки для замены гормонов, чтобы поднять уровень тироксина.

Важно как можно скорее поговорить с врачом, если вы беспокоитесь, что можете подвергнуться риску гипотиреоза, потому что при отсутствии лечения он может привести к дальнейшим осложнениям, включая болезни сердца и осложнения беременности.

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диетащитовидная железагипотиреоз
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