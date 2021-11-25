Погода в Бердске 25 ноября 2021: когда в город придут декабрьские морозы?

25 ноября погода в Бердске начнет приходить в норму. Как и положено в конце ноября снова вернется небольшой мороз. С утра температура воздуха составит - 5, - 8 градусов, а в обед потеплеет до - 6. Также ожидается снегопад, который продлится весь день. При небольшом юго-восточном ветре до 1,6 м/с и относительной влажностью воздуха 88%. Атмосферное давление при этом сильно понизится до 737 мм ртутного столба.
В этот день отмечается Иван Милостивый, который в народе называется Иваном Снежным. По традиции в селах и среди православных этот праздник считается окончанием "свадебного цикла". Следующий начнется только под Рождество. Поэтому в этот период устраивалось очень много свадебных торжеств. Женихи или невесты, что остались без пары — ждут в таком случае до прихода Масленицы.
Также на Руси считали, что 25 ноября нужно сделать хотя бы одно доброе дело. Этим, верили они, можно облегчить посмертную участь умерших родственников.
Приметы:
Дождь идет 25 ноября – до 4 декабря будут оттепели.
Еще не похолодало – весна будет ранней.
Изморось утром наблюдается – вечером будут заморозки.
Облака плывут против ветра – жди снегопада в ближайшее время.