С Днем благодарения! Всех с главным праздником любителей и жителей США – красивые открытки на 25 ноября

В день благодарения
Я вас поздравляю
Всей семье я радости
И добра желаю.
Чтобы жили в здравии
Близкие всегда,
Благодарность в сердце,
Чистая была.
День благодарения —
Праздник интересный,
Быть признательным желаю,
Жить открыто, честно.
Мира вам и понимания,
Сил, здоровья и добра,
Вдохновения, оптимизма
И душевного тепла.
Я поздравляю с Днём благодарения
И говорю «спасибо» всем!
Желаю вам в любви везения
И разрешения проблем.
Удачи, благосостояния, Любви, заботы и тепла, Приятной нежности и чуткого внимания, Семейных встреч, успехов и добра.
Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru