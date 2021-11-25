Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
25.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

С Днем благодарения! Всех с главным праздником любителей и жителей США – красивые открытки на 25 ноября

12:15:1511/25/2021
0

День благодарения — североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США.

С Днем благодарения!

В день благодарения
Я вас поздравляю
Всей семье я радости
И добра желаю.

Чтобы жили в здравии
Близкие всегда,
Благодарность в сердце,
Чистая была.

С Днем благодарения!

День благодарения —
Праздник интересный,
Быть признательным желаю,
Жить открыто, честно.

Мира вам и понимания,
Сил, здоровья и добра,
Вдохновения, оптимизма
И душевного тепла.

С Днем благодарения!

Я поздравляю с Днём благодарения
И говорю «спасибо» всем!
Желаю вам в любви везения
И разрешения проблем.

Удачи, благосостояния, Любви, заботы и тепла, Приятной нежности и чуткого внимания, Семейных встреч, успехов и добра.

Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткиДень благодарения
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

С Днем благодарения! Всех с главным праздником любителей и жителей США – красивые открытки на 25 ноября
12:15:15 11/25/2021
С Днем благодарения! Всех с главным праздником любителей и жителей США – красивые открытки на 25 ноября
Какой сегодня церковный праздник 25 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
11:20:59 11/24/2021
Какой сегодня церковный праздник 25 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
БердскПогода в Бердске 25 ноября 2021: когда в город придут декабрьские морозы?
11:20:44 11/24/2021
Погода в Бердске 25 ноября 2021: когда в город придут декабрьские морозы?
Почему нельзя поливать листья комнатного растения: советы опытного садовода
11:00:39 11/24/2021
Почему нельзя поливать листья комнатного растения: советы опытного садовода
Солнце в Стрельце: когда начинается сезон Стрельца и что это значит для вас?
10:30:30 11/24/2021
Солнце в Стрельце: когда начинается сезон Стрельца и что это значит для вас?
IKEA значительно меняет способ оформления заказов: это будет очень быстро и просто
10:00:10 11/24/2021
IKEA значительно меняет способ оформления заказов: это будет очень быстро и просто
Новый метод стимуляции мозга может вылечить даже тяжелую депрессию
9:30:15 11/24/2021
Новый метод стимуляции мозга может вылечить даже тяжелую депрессию
Нетипичные идеи новогодней фотосессии 2022: для семьи, пары, одиночная
9:15:57 11/24/2021
Нетипичные идеи новогодней фотосессии 2022: для семьи, пары, одиночная
Во время отпуска нужно серьезно относиться к головной боли: мнение экспертов
8:30:53 11/24/2021
Во время отпуска нужно серьезно относиться к головной боли: мнение экспертов
Пять ошибок, которые снижают вашу сексуальную привлекательность: что не следует делать никогда?
8:00:15 11/24/2021
Пять ошибок, которые снижают вашу сексуальную привлекательность: что не следует делать никогда?