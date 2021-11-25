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Милые поздравления в День семейной истории здоровья 26 ноября

2:15:2011/25/2021
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26 ноября — День семейной истории здоровья (National Family Health History Day). Идея мероприятия состоит в том, чтобы, собравшись в кругу семьи обсудить историю здоровья семьи.

День семейной истории здоровья

С днём здоровья поздравляю,
И, конечно, в этот миг,
От души я пожелаю:
Будь всегда здоров, как бык.
Пожелаю, чтоб дорогу,
Ты к больнице и не знал,
А ещё, чтоб на подмогу
Скорую не вызывал!
И названия болезней
Никогда бы не узнал,
И, конечно, пополезней
Чтоб еду употреблял!
В общем, мой совет таков:
Не болей, и будь здоров!

День семейной истории здоровья

Мы сегодня все с утра
Бросили курение,
Не берем ни капли в рот
С твердым настроением.

В день здоровья, так сказать,
Держимся до вечера!
А потом и отмечать
Можно будет весело.

Выпьем сока литра два,
Овощем закушаем,
О здоровье, как всегда,
Лекцию прослушаем!

День семейной истории здоровья

Здоровым быть желаем вам, и не болеть,
Глазами светлыми, всегда на мир смотреть!
И в день здоровья поздравленья час,
Что бы любовь всегда была у вас,
Счастье, мир, тепло и доброта
В жизни пусть встречаются всегда!
Чтоб в семье и в коллективе,
Было все всегда красиво!


Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru
Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

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