Ретроградная Венера: с 19 декабря по 29 декабря 2021 года планета любви пройдет путь ретроградности. Как это отразится на судьбе землян и чего опасаться

Во второй половине 2021 года вернется ретроградная Венера. Этот период будет длиться с 19 декабря по 29 января 2022 года. Такое явление может значительно изменить жизнь и самочувствие каждого человека — как с хорошей, так и с плохой стороны. Именно поэтому каждому жителю Земли стоит знать чуть больше о таком необычном астрономическом явлении.
Каждая планета Солнечной системы может быть ретроградной. Стоит понимать, что внешне это выглядит как обратное движение планет. Однако на самом деле это иллюзия, которая связана с расположением Земли относительно той или иной планеты. Каждый ретроградный объект обладает особыми свойствами. Венера в данном ситуации становится чрезвычайно мощной. Она ближе всего к землянам, поскольку именно Венера отличается такими качествами как любовь и красота.
В момент ретроградной Венеры люди чувствуют особую привязанность и любовь к близким и родным людям. Особое влияние происходит на возлюбленных. Это лучшее время, чтобы наладить отношения и создать романтическую атмосферу на период ретроградности. Также к положительным свойствам можно отнести повышение уверенности в себе.
Однако ретроградная Венера — это не только улучшение жизни. Существует и негативное влияние. В это время крайне негативно может закончиться любое выяснение отношений. Это может привести к спорам, конфликтам и даже разрыву. Также лучше отказаться от операций и косметических процедур. Считается, что результат в этот период окажется негативно и может очень сильно разочаровать человека.
Также эксперты считают, что это время как нельзя лучше подходит для завершения неудачных отношений. Главное не ошибиться в своем решении и обдумать все как следует.