Продлят ли каникулы на новый год в январе-2022: прогнозы

До Нового 2022 года осталось не так много времени. Многие россияне уже задумываются о подарках, праздновании новогодней ночи и, разумеется, о каникулах. Также немало людей задаются вопросом о продлении каникул. В частности, речь идет об учащихся нашей страны. Например, в конце октября и начале ноября 2021 года студенты получили время на отдых в связи с коронавирусной ситуацией в России. Может ли подобное повторится на Новый год?
На данный момент каникулы для школьников и студентов длятся с 29 декабря по 9 января. Для работающих россиян — с 31 декабря по 9 января. Но есть возможность их продления в связи с отсутствием коллективного иммунитета и развития вируса в стране.
Возможное продление каникул прокомментировал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. По его словам, об этом говорить еще слишком рано. Ситуация может кардинально изменится. На сегодняшний день идет активный мониторинг ситуации с ковидом. Именно поэтому в случае увеличения показателей заболеваемости государство примет соответствующие решения.
Уже сейчас вводятся дополнительные способы профилактики и борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Например, в России повсеместно вводятся QR-коды для вакцинированных граждан, которые обязательны для посещения многих общественных мест: торговых центров, парикмахерских, кинотеатров или ресторанов. В некоторых регионах такой код стал обязательным условием для поездки в общественном транспорте. Без него не получится сесть на автобус, чтобы добраться до работы.
Однако стоит учитывать, что самым эффективным методом борьбы на сегодняшний день является вакцинация. Лишь коллективный иммунитет способен закрыть вопрос распространения COVID-19 на территории Российской Федерации.