Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
25.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Продлят ли каникулы на новый год в январе-2022: прогнозы

12:00:3711/25/2021
0

Ситуация с COVID-19 в России действительно нелегкая. Но есть ли шанс продления новогодних каникул для учащихся страны?

О возможном продлении высказался Дмитрий Песков. Фото: Pxfuel.com
О возможном продлении высказался Дмитрий Песков. Фото: Pxfuel.com

До Нового 2022 года осталось не так много времени. Многие россияне уже задумываются о подарках, праздновании новогодней ночи и, разумеется, о каникулах. Также немало людей задаются вопросом о продлении каникул. В частности, речь идет об учащихся нашей страны. Например, в конце октября и начале ноября 2021 года студенты получили время на отдых в связи с коронавирусной ситуацией в России. Может ли подобное повторится на Новый год?

На данный момент каникулы для школьников и студентов длятся с 29 декабря по 9 января. Для работающих россиян — с 31 декабря по 9 января. Но есть возможность их продления в связи с отсутствием коллективного иммунитета и развития вируса в стране.

Возможное продление каникул прокомментировал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. По его словам, об этом говорить еще слишком рано. Ситуация может кардинально изменится. На сегодняшний день идет активный мониторинг ситуации с ковидом. Именно поэтому в случае увеличения показателей заболеваемости государство примет соответствующие решения.

Уже сейчас вводятся дополнительные способы профилактики и борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Например, в России повсеместно вводятся QR-коды для вакцинированных граждан, которые обязательны для посещения многих общественных мест: торговых центров, парикмахерских, кинотеатров или ресторанов. В некоторых регионах такой код стал обязательным условием для поездки в общественном транспорте. Без него не получится сесть на автобус, чтобы добраться до работы.

Однако стоит учитывать, что самым эффективным методом борьбы на сегодняшний день является вакцинация. Лишь коллективный иммунитет способен закрыть вопрос распространения COVID-19 на территории Российской Федерации.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
школьникивыйдут на каникулыновый год 2022
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А как вы думаете, продлял ли каникулы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Продлят ли каникулы на новый год в январе-2022: прогнозы
12:00:37 11/25/2021
Продлят ли каникулы на новый год в январе-2022: прогнозы
Генпрокурор: Депутат Рашкин сознательно пошел на незаконную охоту, убил лося и хотел обмануть полицию
11:55:28 11/25/2021
Генпрокурор: Депутат Рашкин сознательно пошел на незаконную охоту, убил лося и хотел обмануть полицию
По «Пушкинской карте» разрешат ходить в кино только на отечественные фильмы
11:29:46 11/25/2021
По «Пушкинской карте» разрешат ходить в кино только на отечественные фильмы
На суд по ликвидации "Мемориала"* приехали дипломаты из 20 стран
11:22:25 11/25/2021
На суд по ликвидации "Мемориала"* приехали дипломаты из 20 стран
Бердск10 депутатов Бердска из 27 подписали обращение в правительство Новосибирской области против мусорной свалки. Называем поименно
11:14:26 11/25/2021
10 депутатов Бердска из 27 подписали обращение в правительство Новосибирской области против мусорной свалки. Называем поименно
Ретроградная Венера: с 19 декабря по 29 декабря 2021 года планета любви пройдет путь ретроградности. Как это отразится на судьбе землян и чего опасаться
11:00:04 11/25/2021
Ретроградная Венера: с 19 декабря по 29 декабря 2021 года планета любви пройдет путь ретроградности. Как это отразится на судьбе землян и чего опасаться
Власти России решили оказать бизнесу дополнительную поддержку в период пандемии
10:55:15 11/25/2021
Власти России решили оказать бизнесу дополнительную поддержку в период пандемии
Шахтер «Листвяжной» в Кузбассе рассказал, что под угрозой лишения зарплаты горняков заставляли работать в опасных условиях
10:35:56 11/25/2021
Шахтер «Листвяжной» в Кузбассе рассказал, что под угрозой лишения зарплаты горняков заставляли работать в опасных условиях
БердскКаждый может подарить маленькое чудо больным туберкулезом детям: жители Бердска собрали уже более 25 000 рублей на новогодние подарки пациентам санатория в Новосибирске
10:27:02 11/25/2021
Каждый может подарить маленькое чудо больным туберкулезом детям: жители Бердска собрали уже более 25 000 рублей на новогодние подарки пациентам санатория в Новосибирске
Владимир Путин снял с поста главу ФСИН Александра Калашникова. Соответствующий указ уже подписан
10:19:59 11/25/2021
Владимир Путин снял с поста главу ФСИН Александра Калашникова. Соответствующий указ уже подписан