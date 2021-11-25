Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
25.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Состав вакцины «Спутник V»: в каком возрасте ставить, главные противопоказания

1:00:0511/25/2021
0

«Спутник V» стал первой зарегистрированной вакциной от COVID-19 в мире еще в августа 2020 года.

На сегодняшний день вакцинация является единственным способом борьбы с COVID-19. Фото: Pixabay.com
На сегодняшний день вакцинация является единственным способом борьбы с COVID-19. Фото: Pixabay.com

Ежедневно на территории Российской Федерации регистрируют более 35 тысяч заболевших COVID-19. Для сравнения В апреле этого года за день регистрировалось чуть более 8,5 тысяч зараженных. А в сентябре 2020 — немногим более 4,5 тысяч. С каждым разом число заражений растет. Вместе с этим приходят новые меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. От масок Россия пришла к введению QR-кодов для посещения многих общественных мест: торговых центров, кинотеатров, парикмахерских.

В некоторых регионах и вовсе без QR-кода, подтверждающего наличие вакцины в организме, нельзя ездить в общественном транспорте по городу. Некоторые станут оспаривать такие действия, но факт остается фактом — COVID-19 вносит большие корректировки в нашу жизнь. Однако на сегодняшний день существует эффективный метод борьбы с ковидом — вакцинация. Коллективный иммунитет, к которому стремится правительство, является гарантом сокращения и будущей ликвидации распространения коронавируса в таком масштабе.

Первой зарегистрированной прививкой в мире стала российская вакцина «Спутник V». Ее эффективность составляет около 92%, а пользуются ей далеко не только на территории России.

Состав «Спутник V»:

Вакцина состоит из аденовируса человека, в ДНК которого встроен белок коронавируса. В организме человека он не способен развиваться так, как развивается простой COVID-19. Такая прививка вызывает только легкую простуду на несколько дней.

Также в состав входят вспомогательные вещества: трис, сахароза, хлориды натрия и магния, вода, этанол, ЭДТА, хлористый гексагидрат и полисорбат.

Противопоказания вакцины:

Аллергии на компоненты вакцины, возраст до 18 лет, наличие инфекционных заболеваний или обострение хронических. Также стоит быть крайне осторожным, если у человека присутствуют хронические заболевания почек или печени, эндокринные заболевания, проблемы с системами кроветворения и нервной или воспалительные процессы в мозгу или сердечных тканях.

В каком возрасте стоит ставить «Спутник V»:

Вакцинироваться ей можно с 18 лет. Людям старше 60 рекомендуют использовать именно ее, поскольку после второго компонента формируется более эффективная защита против COVID-19.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
составCOVID-19Вакцинация.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы уже привились?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

«Если будет «уголовка», то снимут со ставки»: Знакомые трехкратной чемпионки мира по плаванию Виталины Симоновой, которая оказалась замешана в скандале с несоблюдением антиковидных мер, рассказали новые версии инцидента
12:51:31 11/25/2021
«Если будет «уголовка», то снимут со ставки»: Знакомые трехкратной чемпионки мира по плаванию Виталины Симоновой, которая оказалась замешана в скандале с несоблюдением антиковидных мер, рассказали новые версии инцидента
Путин в декабре объявит о выплатах по 15 000 рублей россиянам ради предотвращения социального взрыва
12:46:14 11/25/2021
Путин в декабре объявит о выплатах по 15 000 рублей россиянам ради предотвращения социального взрыва
После трагедии на шахте трехдневный траур объявили в Кемеровской области
12:36:54 11/25/2021
После трагедии на шахте трехдневный траур объявили в Кемеровской области
Спасательные работы на шахте Кузбасса, где на пожаре погибли 11 горняков, прекратили из-за угрозы взрыва. Судьба еще 35 шахтеров неизвестна
12:16:58 11/25/2021
Спасательные работы на шахте Кузбасса, где на пожаре погибли 11 горняков, прекратили из-за угрозы взрыва. Судьба еще 35 шахтеров неизвестна
Продлят ли каникулы на новый год в январе-2022: прогнозы
12:00:37 11/25/2021
Продлят ли каникулы на новый год в январе-2022: прогнозы
Генпрокурор: Депутат Рашкин сознательно пошел на незаконную охоту, убил лося и хотел обмануть полицию
11:55:28 11/25/2021
Генпрокурор: Депутат Рашкин сознательно пошел на незаконную охоту, убил лося и хотел обмануть полицию
По «Пушкинской карте» разрешат ходить в кино только на отечественные фильмы
11:29:46 11/25/2021
По «Пушкинской карте» разрешат ходить в кино только на отечественные фильмы
На суд по ликвидации "Мемориала"* приехали дипломаты из 20 стран
11:22:25 11/25/2021
На суд по ликвидации "Мемориала"* приехали дипломаты из 20 стран
Бердск10 депутатов Бердска из 27 подписали обращение в правительство Новосибирской области против мусорной свалки. Называем поименно
11:14:26 11/25/2021
10 депутатов Бердска из 27 подписали обращение в правительство Новосибирской области против мусорной свалки. Называем поименно
Ретроградная Венера: с 19 декабря по 29 декабря 2021 года планета любви пройдет путь ретроградности. Как это отразится на судьбе землян и чего опасаться
11:00:04 11/25/2021
Ретроградная Венера: с 19 декабря по 29 декабря 2021 года планета любви пройдет путь ретроградности. Как это отразится на судьбе землян и чего опасаться