Состав вакцины «Спутник V»: в каком возрасте ставить, главные противопоказания

Ежедневно на территории Российской Федерации регистрируют более 35 тысяч заболевших COVID-19. Для сравнения В апреле этого года за день регистрировалось чуть более 8,5 тысяч зараженных. А в сентябре 2020 — немногим более 4,5 тысяч. С каждым разом число заражений растет. Вместе с этим приходят новые меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. От масок Россия пришла к введению QR-кодов для посещения многих общественных мест: торговых центров, кинотеатров, парикмахерских.
В некоторых регионах и вовсе без QR-кода, подтверждающего наличие вакцины в организме, нельзя ездить в общественном транспорте по городу. Некоторые станут оспаривать такие действия, но факт остается фактом — COVID-19 вносит большие корректировки в нашу жизнь. Однако на сегодняшний день существует эффективный метод борьбы с ковидом — вакцинация. Коллективный иммунитет, к которому стремится правительство, является гарантом сокращения и будущей ликвидации распространения коронавируса в таком масштабе.
Первой зарегистрированной прививкой в мире стала российская вакцина «Спутник V». Ее эффективность составляет около 92%, а пользуются ей далеко не только на территории России.
Состав «Спутник V»:
Вакцина состоит из аденовируса человека, в ДНК которого встроен белок коронавируса. В организме человека он не способен развиваться так, как развивается простой COVID-19. Такая прививка вызывает только легкую простуду на несколько дней.
Также в состав входят вспомогательные вещества: трис, сахароза, хлориды натрия и магния, вода, этанол, ЭДТА, хлористый гексагидрат и полисорбат.
Противопоказания вакцины:
Аллергии на компоненты вакцины, возраст до 18 лет, наличие инфекционных заболеваний или обострение хронических. Также стоит быть крайне осторожным, если у человека присутствуют хронические заболевания почек или печени, эндокринные заболевания, проблемы с системами кроветворения и нервной или воспалительные процессы в мозгу или сердечных тканях.
В каком возрасте стоит ставить «Спутник V»:
Вакцинироваться ей можно с 18 лет. Людям старше 60 рекомендуют использовать именно ее, поскольку после второго компонента формируется более эффективная защита против COVID-19.