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Нетипичные идеи новогодней фотосессии 2022: для семьи, пары, одиночная

9:15:5711/24/2021
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Новогодние фотосессии обладают особой эстетикой и атмосферой уюта, поэтому к их планированию необходимо подходить ответственно.

Новогодние фотосессии с наступлением декабря становятся более актуальными во всех городах России. Фото: Pixabay.com
Новогодние фотосессии с наступлением декабря становятся более актуальными во всех городах России. Фото: Pixabay.com

Новогодняя атмосфера уже наполняет улицы городов. Различные заведения, кафе и магазины украшаются праздничной атрибутикой, и люди задумываются о покупках подарков. Для кого-то предстоящий Новый год является поводом пойти на фотосессию, чтобы запечатлеть себя и те моменты, которые им хотелось бы сохранить в личном или семейном фотоальбоме. Однако для таких важных фотографий не хочется использовать банальные идеи и фото возле ёлки — хочется проявить максимальную креативность. Поэтому специалисты в сфере фотографий подготовили несколько советов и нетипичных идей для фотосессий в новый 2022 год.

Подготовка к фотосессии.

Любое дело требует подготовки, как и фотосессии. Если вы хотите провести одиночную, парную или семейную фотосессию, сначала продумайте все важные для вас в процессе детали, запишите основные идеи, приходящие в голову. При выборе одежды необходимо ориентироваться на зимнюю эстетику. Самыми подходящими вариантами для нее будут являться мягкие пушистые свитера, шапки, шарфы, носки и гетры. В декорациях и аксессуарах можно использовать традиционную белую, красную, коричневую и зеленую палитру или обратиться к любимым цветам символа предстоящего года — Водяного тигра. Его цветами являются оттенки синего, серого, золотого, кремового, изумрудного и зеленого. Девушкам можно задуматься о подборе уютного легкого платья для фота, а мужчинам выбрать какой-то незамысловатый домашний костюм, например, пижамный. Помните, что ваш образ должен сочетаться с антуражем декораций и локации в целом. Если вы хотите провести фотосессию в нескольких местах, например в помещении, а затем на улице, то позаботьтесь о том, чтобы ваши прическа и макияж выдержали это нелегкое испытание.

Выбор места для съемки.

При выборе локации и места фотосессии важно понять, какого именно настроения на снимках вы хотите добиться. Если вы хотите максимально милую, уютную домашнюю фотосессию, то фотографа можно вызвать прямо домой, украсив жилище в комфортной вам манере. Если же в свой дом вы не готовы пускать фотографа, а в декорациях ничего не смыслите, то на просторах интернета есть множество различных фотостудий с множеством вариантов декора фотозоны. Самыми актуальными местами для новогодней фотосессии являются кафе, катки, загородные коттеджи и снежная природа.

Аксессуары для фотосессии.

Старайтесь активно использовать в фотосессии новогодний декор, например, елочные шары, ленты, игрушки, сладости, гирлянду, посуду. Также можете активно использовать различные пушистые предметы домашнего обихода: пледы, ковры, платки. Не лишним будет алкоголь в кадре, вкусная праздничная еда, упакованные подарки. Обязательным атрибутом в кадре может быть новогодняя елка, украшенная красиво и со вкусом. Она не должна быть перегружена украшениями, в некоторых ситуациях достаточно шаров и лент или просто гирлянды.

Позирование.

При позировании старайтесь не пытаться быть моделью с обложки модного журнала. Искренность — вот, что делает снимки живыми. Будьте непринужденными, не стесняйтесь выражать свои чувства, улыбаться, смущаться и просто искренне радоваться моменту. Если вы проводите фотосессию с ребенком, то возьмите с собой его любимую игрушку, чтобы в стрессовой обстановке успокоить малыша. Используйте для фото с ним различную забавную новогоднюю атрибутику, например, накладные бороды, усы, шапочки и игрушки. В таком случае яркие детские эмоции на симках вам точно обеспечены.

Чтобы до конца определиться с тематикой фотосессии, а также спланировать ее, также не бойтесь обратиться за советом к специалисту и заранее обговорить свои желания и планы с фотографом.

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