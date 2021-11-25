Календарь окрашивания волос по фазам луны на декабрь 2021 года: лучшие, нейтральные и очень плохие даты

Декабрь является благоприятным временем для многих процедур, в том числе и косметических. Впереди ждет любимый всеми праздник — Новый год, во время которого хочется блеснуть своей красотой и удивить окружающих новым образом или прической. Если вы давно задумывали сменить стиль и подчеркнуть свою внешность, попробуйте изменить свою привычную прическу, например, окрасить волосы в необычном стиле или непривычном цвете. Стилисты рекомендуют в период праздников поэкспериментировать, поскольку такие интригующие и волнительные пробы отлично отрезвляют, вдохновляют и позволяют почувствовать себя новым человеком, внести в привычный уклад жизни новых красок.
Подойдите к планированию смены образа ответственно и выберите хорошего мастера, который поможет вам определиться с лучшей прической и подходящим вам цветом волос. Однако в данной ситуации не все будет зависеть только от профессионализма сотрудника выбранного вами салона. Давно известно, что лунные фазы очень сильно влияют на множество привычных нам дел, особенно на те, которые касаются смены имиджа. Чтобы выбрать благоприятный день для окрашивания, обратитесь к лунному календарю. Он подскажет вам, когда стоит проводить какие-либо процедуры с волосами, а когда от этой затеи лучше отказаться.
Лунный календарь окрашиваний по фазам луны на декабрь 2021 года.
Благоприятные дни: 5, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 31 декабря.
Нейтральные дни: 17, 19, 20, 21, 24 декабря.
Неблагоприятные дни: 2, 3, 4, 8, 10, 12, 29 декабря.