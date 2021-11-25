26 ноября – день памяти святого Иоанна Златоуста: почему его православные почитают наравне со святителями Василием Великим и Григорием Богословом

День святого Иоанна Златоуста отмечается ежегодно православными христианами – 26 ноября.
Святой Иоанн родился в Антиохии в Сирии, и в юности учился там у разных учителей риторики, философии и теологии. Когда он принял аскетический образ жизни христианина, то стал жить в пустыне отшельником. От этого его здоровье пошатнулось, вынудив его вернуться в родной город примерно в возрасте 33 лет.
В Антиохии Иоанн был рукоположен в сан диакона в 381 году, а спустя пять лет он стал пресвитером. Будучи проповедником, он заслужил восторженное одобрение как своего епископа, так и христианских мирян. Его проповеди примечательны своим вниманием к историческому значению Писания, а также заботой о практическом применении морали и своими резкими выпадами против распущенной морали города, номинально христианского.
Его проповеди часто записывали, которые, среди прочего, были посвящены толкованию Священного Писания, и многие из них сохранились сегодня. Всякий раз, когда он проповедовал, церковь была полна, и его проповеди часто прерывались аплодисментами.
Одной из повторяющихся особенностей проповедей Иоанна является его акцент на заботе о нуждающихся. Повторяя темы, найденные в Евангелии от Матфея, он призывает богатых отказаться от своих накоплений в пользу помощи бедным.
Сегодня святой Иоанн почитается как один из трех Вселенских святителей и учителей, находясь на одном уровне с Григорием Богословом и Василием Великим.
Причиной этому стала большая дискуссия в Церкви во второй половине одиннадцатого века, которая заключалась в том, кто из них троих более заслуженный деятель Церкви. Одни выше ставили святого Василия Великого, другие святого Григория Богослова, а остальные Святого Иоанна Златоуста. Каждый из них имел свою большую часть сторонников. Эту дискуссию решили сами Святители. Так, когда устанавливали праздник в честь святых, то святые решили установить празднование в один день. Потому что они – одно в Бога, и помогают прийти к спасению тем, кто будет праздновать их память.