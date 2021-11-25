Можно ли 26 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти святого Иоанна Златоуста?

26 ноября отмечается память святого Иоанн Златоуста.
Святой Иоанн родился в сирийской Антиохии и долго пробыл там, ведя активный и очень праведный образ жизни. С ранних лет он стал изучать Библию, после чего осознал, что ему хочется стать христианином. Впоследствии, когда Иван стал монахом, его стали считать хорошим кандидатом на епископскую должность, но он решил отказаться от сана, отправившись в пустыню, где проводил свое время в постоянных молитвах и размышляя. Несколько лет Иван посвятил созданию богословских книг, самыми известными из которых являются «Книги о девстве», «О провидении».
Служа священником, он был очень ярким проповедником. Его проповеди были столь благоразумны и мудры, что их записывали, и до сих пор они хранятся в монастырях, и читаются священнослужителями. Своими словами он вдохновлял и захватывал большие массы людей. Он давал хорошее объяснение большой части Священного Писания Ветхого и Нового Завета. За то что они были такие пламенные и вдохновенные Иоанна стали называть Златоуст. В итоге благодаря своим талантам он стал архиепископом Константинополя.
В народе святителя также почитают и соблюдают много примет и запретов в его день памяти. Запреты сообщают, что в праздник святого Иоанна Златоуста категорически нельзя было проклинать мошенников, чтобы не прогневить Бога.
Также одним из запретов в этот день был: "нельзя ругаться на Иоанна, иначе Бог никогда молитв не услышит".
При этом строгого запрета на работу в этот день — нет. Можно солить капусту и ходить на кладбище.