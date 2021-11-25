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Какой сегодня церковный праздник 25 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

11:20:5911/24/2021
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В этот праздник судили о грядущей погоде.

Воробьи расчирикались – к оттепели. Фото: Pixabay.com


Православные праздники 25 ноября 2021 года

Святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского
Преподобного Нила Постника
Преподобного Нила Мироточивого, Афонского
Блаженного Иоанна Власатого, Ростовского чудотворца

Народные праздники и приметы

Иван Милостивый
Этот народный праздник посвящен памяти святого Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского.

В этот день заканчивались свадебные обряды. Женщины молились за здоровье и благополучие своих детей. Хорошей приметой считалось дарить друг другу подарки.

В этот праздник судили о грядущей погоде. Каким был этот день, таким должен был быть и декабрь. Отсутствие холода предвещало раннюю теплую весну. А низко плывущие облака говорили о скором наступлении холодов.

Приметы

Воробьи перелетают стайками с места на место перед сильным ветром.
Воробьи расчирикались – к оттепели.
Если днем выпадет снег или дождь, оттепели будут длиться до Введения (4 декабря).
На Ивана снега – зима долго с места не сдвинется.
Снег выпал и остался на деревьях – останется и на земле.

Источник: my-calend.ru

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