Какой сегодня церковный праздник 25 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского
Православные праздники 25 ноября 2021 года
Преподобного Нила Постника
Преподобного Нила Мироточивого, Афонского
Блаженного Иоанна Власатого, Ростовского чудотворца
Народные праздники и приметыИван Милостивый
Этот народный праздник посвящен памяти святого Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского.
В этот день заканчивались свадебные обряды. Женщины молились за здоровье и благополучие своих детей. Хорошей приметой считалось дарить друг другу подарки.
В этот праздник судили о грядущей погоде. Каким был этот день, таким должен был быть и декабрь. Отсутствие холода предвещало раннюю теплую весну. А низко плывущие облака говорили о скором наступлении холодов.
ПриметыВоробьи перелетают стайками с места на место перед сильным ветром.
Воробьи расчирикались – к оттепели.
Если днем выпадет снег или дождь, оттепели будут длиться до Введения (4 декабря).
На Ивана снега – зима долго с места не сдвинется.
Снег выпал и остался на деревьях – останется и на земле.
Источник: my-calend.ru