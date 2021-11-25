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В суде Бердска Александр Фомичев отказался от признания в убийстве 29-летней жены Марии: жалобы которой на мужа в полицию остались без внимания. Трагедия потрясла Бердск

3:17:3811/25/2021,Алина Бурова
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Подсудимый сказал, что умысла убивать супругу у него не было. Очередное заседание суда назначено на 3 декабря. В настоящее время производится допрос свидетелей.

Марию Фомичеву похоронили в Барнауле. Фото: Страница Марии во "Вконтакте"

Александр Фомичев, которого подозревают в убийстве собственной жены, не признает вину в суде. Об этом «Курьер.Среда» стало известно 24 ноября после очередного судебного заседания.

Недопонимание в семье Фомичевых, проживающих в Северном микрорайоне Бердска, началось давно. Из-за очередного приступа агрессии Александра 29 марта 2021 года в половине шестого утра Мария Фомичева вызвала полицию. Пьяного супруга женщины увезли в отдел, но после профилактической беседы - отпустили. Вернувшись в квартиру, мужчина и не подумал успокаиваться. Когда бабушка отвела внуков в детский сад, Фомичевы вновь подняли крик. В 08:07 на телефон 112 поступил звонок от соседей, что из квартиры раздаются крики о помощи и звуки борьбы. На этот раз дежурный по непонятной причине не стал отправлять в квартиру патруль. Спустя некоторое время Александр сам набрал номер полиции и сообщил, что убил свою супругу. Под горячую руку Фомичева, как уверяют следователи, попал даже его 60-летний  отец. Он получил резаную рану лица. Уголовное дело бердский городской суд начал рассматривать в сентябре 2021 года.  Уголовное дело по статье «Халатность» возбудили и в отношении дежурного, который отказался повторно направлять наряд в квартиру. В настоящее время он еще не понес наказания.

Как рассказала «Курьер.Среда»  помощник прокурора Бердска Ольга Ветрова, представлявшая в судебном уголовном процессе гособвинение, в настоящее время  идет судебное следствие. Допрашиваются лица по делу, в частности представительница потерпевшей уже допрошена. Как указано на сайте суда, ей является Татьяна Пампухина.

- Сейчас идет допрос свидетелей.  Обвиняемый вину не признает. Говорит, что умысла убивать супругу у него не было. Следующее заседание суда назначено на 3 декабря,- сказала Ветрова 24 ноября.

Стоит подчеркнуть, что пока Александр Фомичев подробные показания по делу не давал. После допроса свидетелей, мужчине предстоит рассказать о случившемся подробнее.  Выводы прокуратуры о доказанности  вины Фомичева либо недоказанности обоснованности квалификации действий, будут предоставлены после подробного исследования дела.

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