В суде Бердска Александр Фомичев отказался от признания в убийстве 29-летней жены Марии: жалобы которой на мужа в полицию остались без внимания. Трагедия потрясла Бердск

Александр Фомичев, которого подозревают в убийстве собственной жены, не признает вину в суде. Об этом «Курьер.Среда» стало известно 24 ноября после очередного судебного заседания.
Недопонимание в семье Фомичевых, проживающих в Северном микрорайоне Бердска, началось давно. Из-за очередного приступа агрессии Александра 29 марта 2021 года в половине шестого утра Мария Фомичева вызвала полицию. Пьяного супруга женщины увезли в отдел, но после профилактической беседы - отпустили. Вернувшись в квартиру, мужчина и не подумал успокаиваться. Когда бабушка отвела внуков в детский сад, Фомичевы вновь подняли крик. В 08:07 на телефон 112 поступил звонок от соседей, что из квартиры раздаются крики о помощи и звуки борьбы. На этот раз дежурный по непонятной причине не стал отправлять в квартиру патруль. Спустя некоторое время Александр сам набрал номер полиции и сообщил, что убил свою супругу. Под горячую руку Фомичева, как уверяют следователи, попал даже его 60-летний отец. Он получил резаную рану лица. Уголовное дело бердский городской суд начал рассматривать в сентябре 2021 года. Уголовное дело по статье «Халатность» возбудили и в отношении дежурного, который отказался повторно направлять наряд в квартиру. В настоящее время он еще не понес наказания.
Как рассказала «Курьер.Среда» помощник прокурора Бердска Ольга Ветрова, представлявшая в судебном уголовном процессе гособвинение, в настоящее время идет судебное следствие. Допрашиваются лица по делу, в частности представительница потерпевшей уже допрошена. Как указано на сайте суда, ей является Татьяна Пампухина.
- Сейчас идет допрос свидетелей. Обвиняемый вину не признает. Говорит, что умысла убивать супругу у него не было. Следующее заседание суда назначено на 3 декабря,- сказала Ветрова 24 ноября.
Стоит подчеркнуть, что пока Александр Фомичев подробные показания по делу не давал. После допроса свидетелей, мужчине предстоит рассказать о случившемся подробнее. Выводы прокуратуры о доказанности вины Фомичева либо недоказанности обоснованности квалификации действий, будут предоставлены после подробного исследования дела.