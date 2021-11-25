Скончался звезда «Гардемаринов» и «12 стульев» Владимир Кузнецов

Советский и российский актер Владимир Кузнецов скончался в возрасте 65 лет, такое сообщение появилось на сайте «Кино-театр.ру». Причины смерти пока не раскрываются. Артист сыграл в 42 фильмах. В «12 стульях» Леонида Гайдая и сериале «Гардемарины, вперед!» Светланы Дружининой. Актер играл в основном эпизодические роли. Кузнецов также появлялся в таких фильмах, как «Одиноким предоставляется общежитие», «По законам военного времени».
Также мужчина принимал участие в театральных спектаклях. Он был участником труппы театра в Центре театра и кино, режиссером которого был Никиты Михалкова. Зрители прозвали артиста «Король эпизодов». А последний съемки фильма с его участием состоялись еще в 1999 году.