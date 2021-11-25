Категорические запреты для каждого верующего 26 ноября в день памяти святого Иоанна Златоуста: кого он берет под защиту

Святой Иоанн Златоуст родом из Антиохии в 22 года принял монашество. Его праведный образ жизни привел святого к новому сану, его рукоположили в сан дьякона в 381 году, а спустя пять лет он стал пресвитером.
Как проповедник, он заслужил восторженное одобрение как своего епископа, так и христианских мирян. Его проповеди занимательны своим вниманием к историческому значению Писания в противовес новому толкованию, заботой о практическом применении морали и своими резкими выпадами против распущенной морали города.
Слава о проповедях Иоанна распространилась в Константинополе, столице империи. В конце 397 года он был доставлен в Константинополь, где по уговорам государственных и церковных деятелей согласился быть рукоположенным в сан епископа этого города. Когда он стал вселенским патриархом, то начал серьезную реформу церкви. Которая оказала серьезное влияние на будущее церковных служб.
На Руси этого святого почитали не менее. Ему обязательно молились, рассказывая свои просьбы в этот день, и соблюдали разные запреты и традиции, связанные с ним.
Тогда была поговорка, мол зима зовет на святого Иоанна своих подданных — вьюги и метели — и приказывает им унять оттепель. С праздника морозы начинаются гораздо строже, а все живое замирает, растения спят, и звери прячутся на зимовку.
Сам праздник считается нестрогим, но категорически нельзя сегодня давать в долг деньги. Считается, так отведете от себя хорошую энергию.