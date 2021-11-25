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Срок действия QR-кодов для переболевших могут продлить до одного года

2:45:3711/25/2021
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Владимир Путин поддержал такое предложение кабмина.

QR-код о перенесенном ковиде будет действовать год. Фото: Pixabay.com

Владимир Путин поддержал предложение кабмина о том, что срок действия QR-кодов, свидетельствующих о перенесении заболевания, стоит продлить на один год. Сейчас его действие является актуальным на протяжении шести месяцев с момента получения. Также данный документ выдается только лицам, которые обратились в медицинское учреждение и сообщили о заболевании. Вице-премьер Татьяна Голикова, считает процент людей, которые заражаются вирусом повторно очень низкий, поэтому стоит продлить действия сертификата о перенесенном вирусе на год.

– Прохождение второго компонента вакцинации от коронавируса должно осуществляться через полгода. Даже если доля населения, которая заражается составляет менее 1%. Такое решение вызывает массу вопросов. Растягивать вакцинацию на целый год – не разумно, в нашей стране не самая лучшая ситуации с эпидемиологической ситуацией, – сообщил гендиректор контрактно-исследовательской компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков.

В случае, если человек переболел ковидом, но не обращался за помощью к медицинским специалистам, QR-код ему выдаваться не будет. Даже при наличии антител. По данным портала РБК, в правительстве уже обсуждается вопрос о выдаче QR-кодов лицам, которые являются носителями антител.

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QR кодкоронавирусантителаКовидВакцинация.
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