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Иоанн Златоуст: традиции и приметы праздника 26 ноября. И почему запрещено в этот день проклинать мздоимцев и мошенников

5:00:0211/25/2021,София Мальцева
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В своих проповедях, Иоанн обличал скупость богатых людей, которые не хотят делать пожертвования, разных придворных кругов, а также был против пьянства, разврата, высоко ставя моральные принципы.

Его очень почитают православные верующие еще с древних времен. Фото: Pixabay.com

26 ноября отмечается народно-христианский праздник в честь святого Иоанна Златоуста. Его очень почитают православные верующие еще с древних времен. Считается, что в день Иоанна Златоуста начинается настоящая зима, без оттепелей. Поэтому его также называют “Зимним”.

Святой Иоанн родился в 347 году в Антиохии, в семье военного. Отец Ивана умер сразу после рождения святого, и мать продолжила его воспитывать одна. Она отдала его в лучшую школу, где святой обучался у лучших философов и теологов, поэтому он с ранних лет стал изучать Святое Писание. После чего Иоанн принял крещение. В 381 году он стал служить дьяконом, а спустя пять лет Иоанн стал священником и проповедовать. Святой блестяще проповедовал, за что он получил от паствы имя “Златоуст”.

В своих проповедях, Иоанн обличал скупость богатых людей, которые не хотят делать пожертвования, разных придворных кругов, а также был против пьянства, разврата, высоко ставя моральные принципы. Он призывал людей хотя бы немного делиться с нуждающимися.

За это святителя многие невзлюбили, но большинство простого народа его очень уважали и почитали.

Однако при дворе добились ссылки святого. По дороге Иоанн сильно заболел, что привело к его кончине. Его погребли в Команах. Святые мощи Иоанна Златоуста перевезли в Константинополь.

В народе этот праздник связан со многими приметами, традициями и запретами.

Например, строго запрещено проклинать сегодня кого-либо. Особенно мздоимцев или мошенников. Считается, что это к болезни.

Не следует принимать сильно важные, критичные или судьбоносные решения — из этого ничего не получится.

Кроме того, не следует брать взятки, а также самим давать взятки, обманывать людей, заниматься мошенничеством. Считается, за это Иоанн Златоуст может сильно наказать.

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