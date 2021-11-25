Иоанн Златоуст: традиции и приметы праздника 26 ноября. И почему запрещено в этот день проклинать мздоимцев и мошенников

26 ноября отмечается народно-христианский праздник в честь святого Иоанна Златоуста. Его очень почитают православные верующие еще с древних времен. Считается, что в день Иоанна Златоуста начинается настоящая зима, без оттепелей. Поэтому его также называют “Зимним”.
Святой Иоанн родился в 347 году в Антиохии, в семье военного. Отец Ивана умер сразу после рождения святого, и мать продолжила его воспитывать одна. Она отдала его в лучшую школу, где святой обучался у лучших философов и теологов, поэтому он с ранних лет стал изучать Святое Писание. После чего Иоанн принял крещение. В 381 году он стал служить дьяконом, а спустя пять лет Иоанн стал священником и проповедовать. Святой блестяще проповедовал, за что он получил от паствы имя “Златоуст”.
В своих проповедях, Иоанн обличал скупость богатых людей, которые не хотят делать пожертвования, разных придворных кругов, а также был против пьянства, разврата, высоко ставя моральные принципы. Он призывал людей хотя бы немного делиться с нуждающимися.
За это святителя многие невзлюбили, но большинство простого народа его очень уважали и почитали.
Однако при дворе добились ссылки святого. По дороге Иоанн сильно заболел, что привело к его кончине. Его погребли в Команах. Святые мощи Иоанна Златоуста перевезли в Константинополь.
В народе этот праздник связан со многими приметами, традициями и запретами.
Например, строго запрещено проклинать сегодня кого-либо. Особенно мздоимцев или мошенников. Считается, что это к болезни.
Не следует принимать сильно важные, критичные или судьбоносные решения — из этого ничего не получится.
Кроме того, не следует брать взятки, а также самим давать взятки, обманывать людей, заниматься мошенничеством. Считается, за это Иоанн Златоуст может сильно наказать.