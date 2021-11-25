Стало известно, когда Госдума рассмотрит законопроект о введении обязательных QR-кодов

В России Госдума может рассмотреть закон о введении режима QR-кодов о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании в общественных местах и транспорте 16 декабря на пленарном заседании в первом чтении. Такая информация появилась в электронной базе думы в проекте постановления о календаре рассмотрения вопросов палатой с 7 до 22 декабря.
Также известно, что 16 декабря будет рассмотрен не только вопрос о введении режима QR-кодов, но и прочие инициативы на данную тему. Изучение проекта ведомство запланировало на 25 ноября. Известно, что в России могут ввести пропускной контроль до Нового года.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что в России срок действия QR-кодов о перенесенном коронавирусе могут продлить до одного года. Сейчас такой сертификат актуален на протяжении шести месяцев с момента его получения. Говоря о причинах такого действия Вице-премьер сообщает, что граждане России крайне редко подхватывает заболевание повторно.