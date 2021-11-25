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Стало известно, когда Госдума рассмотрит законопроект о введении обязательных QR-кодов

3:02:5811/25/2021
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Решение могут принять до Нового года.

Госдума определилась с датами рассмотрения вопросов о QR-кодах. Фото: Pixabay.com

В России Госдума может рассмотреть закон о введении режима QR-кодов о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании в общественных местах и транспорте 16 декабря на пленарном заседании в первом чтении. Такая информация появилась в электронной базе думы в проекте постановления о календаре рассмотрения вопросов палатой с 7 до 22 декабря.

Также известно, что 16 декабря будет рассмотрен не только вопрос о введении режима QR-кодов, но и прочие инициативы на данную тему. Изучение проекта ведомство запланировало на 25 ноября. Известно, что в России могут ввести пропускной контроль до Нового года.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что в России срок действия QR-кодов о перенесенном коронавирусе могут продлить до одного года. Сейчас такой сертификат актуален на протяжении шести месяцев с момента его получения. Говоря о причинах такого действия Вице-премьер сообщает, что граждане России крайне редко подхватывает заболевание повторно.

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