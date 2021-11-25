Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 25 ноября 2021 года

Ваш ежедневный гороскоп на 25 ноября 2021 года здесь с астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака на четверг, пишет Your Tango.
Ежедневный гороскоп на 25 ноября 2021 года:
Овен(21 марта - 19 апреля)
Мужайся, Овен. Много чего происходит, но вы найдете способ справиться со всем этим.
Луна во Льве находится в квадрате с Марсом в Скорпионе, и вы можете обнаружить некую скрытую силу, о которой вы даже не подозревали, и это может помочь вам пережить трудные времена, которые ждут вас на этой неделе.
Телец(20 апреля - 20 мая)
Вы должны отстаивать свое дело, Телец, поэтому выберите то, в которое вы действительно верите.
Луна во Льве находится в квадрате с Марсом, поэтому ваши отношения, семья, все может казаться настолько напряженным, и это может дать вам ощущение, что вам некуда ослабить бдительность, но через весь кризис, с которым вы сталкиваетесь сегодня, из этого выйдет что-то хорошее. для тебя.
Близнецы(21 мая - 20 июня)
Когда вы высказываете свое мнение, убедитесь, что это действительно то, что вас убеждает, Близнецы.
Луна во Льве находится в квадрате с Марсом, и когда возникает чувство вины или чувство `` я не должен был говорить это '', вам нужно полагаться на уверенность в том, что независимо от того, что произойдет дальше, ваши слова основаны на правде, и это главное. большинство.
Рак(21 июня - 22 июля)
Тратиться на то, что тебе действительно нравится, Рак, желание тратить очень сильное, так почему бы не на себя?
Луна во Льве в квадрате с Марсом в вашем секторе творчества, так что получайте удовольствие от покупок сегодня. Порадуйте себя распродажами в любимом магазине или проведите остаток недели, планируя сделать что-нибудь для подарка друзьям и семье в этот праздничный сезон.
Лев(23 июля - 22 августа)
Когда кажется, что ваша семья не видит вас таким, какой вы есть, вы можете позволить этому испугать вас или побудить вас сохранять уверенность в себе, Лев.
Луна в вашем знаке находится в квадрате с Марсом в вашем секторе дома, она может вытолкнуть вас из зоны комфорта, заставляя вас искать новое место в мире, возможно, отрезая пуповину от кого-то, от кого вы зависели - дольше, чем следовало бы.
Дева(23 августа - 22 сентября)
Прошлое может бесить тебя, Дева, и тебе не захочется гноиться на нем дольше, чем необходимо.
Луна во Льве в квадрате с Марсом может заставить вас почувствовать оттенок напряжения в разговорах с другими людьми. Это действительно может поразить вас так, как вы этого не ожидаете, поэтому, несмотря на свой обычный хладнокровный характер, будьте готовы к сильным эмоциям.
Весы(23 сентября - 22 октября)
Друзья могут дать вам мужество, которого вам не хватает в себе, Весы, но именно в этом суть отношений, и вы знаете это больше, чем кто-либо другой.
Луна во Льве находится в квадрате с Марсом, и вы можете столкнуться с трудным решением, которое потребует от вас оставить что-то, что вы дорожили.
И, как бы вы ни сохраняли свою идентичность в этой сфере своей жизни, пора переходить к большему и лучшему, даже если вы не можете видеть это так прямо сейчас.
Скорпион(23 октября - 21 ноября)
Трудно подняться над неудачей, из-за которой вы чувствовали себя побежденными, и все же внутри вас есть что-то, что даст вам возможность принимать различные вызовы, с которыми вы никогда раньше не сталкивались.
Луна во Льве находится в квадрате с Марсом в вашем знаке, и сейчас самое время вложить в вещи свое сердце. Тяни изнутри, Скорпион, потому что ты найдешь там много силы, особенно когда она тебе нужна больше всего.
Стрелец(22 ноября - 21 декабря)
Требуется много мужества, чтобы признать, что вы верите определенным образом, но честность - ваша самая сильная черта, Стрелец, и вы, вероятно, собираетесь ее использовать.
Луна во Льве находится в квадрате с Марсом, и этот день является твердым напоминанием о том, кем вы не являетесь и кем вы стремитесь быть, независимо от того, насколько вас принимают другие.
Козерог(22 декабря - 19 января)
Иногда дела идут плохо с другом, чего вы не ожидали и даже не могли предсказать.
Итак, когда Луна во Льве находится в квадрате с Марсом, столкнувшись головами с кем-то, с кем вы когда-то чувствовали себя близкими, вы можете увидеть их, свои отношения и все, что между ними, такими, какие они есть - к сожалению, токсичными.
Водолей(20 января - 18 февраля)
Когда вы найдете время для любви, Луна во Льве соединяется с Марсом, ваше стремление и решимость выйти за все пределы могут заставить вас почувствовать, что в дне просто недостаточно часов, чтобы делать все это.
Между работой и любовью есть конфликты, и в конце концов придется отдавать, но что? Вам нужно быть единственным, чтобы выжить.
Рыбы(19 февраля - 20 марта)
Практика ведет к совершенству, и в жизни есть определенные ритуалы, которые успокаивают ваш разум, чтобы облегчить вам сложное.
Луна во Льве находится в квадрате с Марсом, и это сложный переход для вас, так как он потребует от вас быть немного жестким, когда дело доходит до того, как вы проводите свое время сегодня.
Будьте готовы ко всему отчитываться, и, несмотря на то, что вам нравится плыть по течению, вы просто не сможете сделать это сегодня.