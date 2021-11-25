В Удмуртии учительница избила шестерых учеников начальных классов. Она пыталась донести до них свою мысль

В удмуртском селе Красногорское учительницу начальных классов обвинили в избиении школьников. Известно, что педагог работала в одной из гимназий населенного пункта и неоднократно применяла физическую силу, пытаясь что-то донести до учеников младшей школы. Также сообщается, что от рук злоумышленницы пострадали шесть детей. На ситуацию обратил внимание глава региона Александр Бречалов и поручил провести служебную проверку. Сейчас учительница отстранена от работы с детьми, а самим пострадавшим и их родителям пообещали оказать психологическую помощь.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что Юрий Лоза ответил на открытое письмо врачей ковидных отделений, которые пригласили всех антиваксеров на экскурсию в медучреждения, где лежат пациенты с COVID-19. Певец отказался от такого предложения и сообщил, что не хочет ничего подхватить. Также по словам исполнителя, он общается со многими медиками в сети и не видит надобности в такой встрече.