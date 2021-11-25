В Иркутской области девочку с ОВЗ одноклассники привязали к стулу скотчем

В селе Максимовщина в одном из классов для детей с ОВЗ девочку привязали к стулу скотчем, после чего она упала и разбила подбородок. Сейчас потерпевшая находится дома и проходит лечение. Ее отец написал заявление в полицию на одноклассника дочери. Мальчик совершил такое деяние после ссоры, которая возникла между участниками ситуации.
В пресс-службе администрации Иркутского района рассказали порталу IRK.ru, что такая ситуация произошла в результате детского баловства. Произошедшее никак не связали с издевательствами. А директор школы Татьяна Сушко была вынуждена объясняться перед региональной администрацией. Женщина сообщила, что учителя математики и русского языка находились на больничном и одной из преподавательниц пришлось проводить занятия в трех классах одновременно.
– Девочка позволяла себе нецензурную брань в адрес своего одноклассника, который попросил ее больше так не делать, иначе он привяжет ее к стулу скотчем. Однако девочка достала из своего портфеля скотч и с улыбкой предложили реализовать этот план. Когда ее привязали к стулу, она начала на нем прыгать из-за чего и произошло падение, – сообщила директор.
После этого на шум сбежались учителя, которые подняли девочку и оказали ей первую медицинскую помощь. Также были поставлены в известность родители ученицы. Медики госпитализировали учащуюся в Ивано-Матренинскую детскую городскую больницу. Сейчас она находится дома.