Чтение Таро с одной картой для всех знаков зодиака на 25 ноября 2021 года

Ваше чтение Таро с одной картой для всех знаков зодиака здесь в четверг, 25 ноября 2021 года, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии, пишет Your Tango.
Но что принесет вашему знаку зодиака чтение одной карты Таро в четверг?
Узнайте, что ожидает вас ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака в четверг, 25 ноября 2021 года.
Овен (21 марта - 19 апреля)Карта Таро: Шестерка Кубков
Совершите путешествие по переулку памяти, глядя на старые фотографии из детства или вспоминая прошлое с семьей и друзьями.
Это первый праздник, когда вы можете начать отпускать себя и не беспокоиться о том, что вас ждет, или о том, что вам нужно сделать, когда вы вернетесь к нормальной жизни. Наслаждайся!
Телец (20 апреля - 20 мая)Карта Таро: Шестерка Мечей
Оставь все в прошлом, Телец. У вас так много вещей, которые вы можете вспомнить и вернуться к ним, но почему? Что хорошего в том, чтобы продолжать жить в зеркале заднего вида?
Нет ничего, кроме будущего, так что держи подбородок и не обращай внимания на все свои ошибки. Принимайте более обоснованные решения и переделывайте вещи так, как вы хотите.
Близнецы (21 мая - 20 июня)Карта Таро: Правосудие
Легко гноиться из-за мелочей, но вы знаете, что это только затуманивает ваше зрение и мешает вам ясно видеть.
Вы слишком суровы с собой, Близнецы, и человек, который должен быть вашим чирлидером номер один, - это вы сами.
Рак (21 июня - 22 июля)Карта Таро: Король Мечей
Ваше внутреннее спокойствие поможет вам пережить тяжелые жизненные бури. Вы слишком много раз на собственном горьком опыте убедились, что потеря хладнокровия не помогает проблеме выздороветь. На самом деле все наоборот.
Ситуация ухудшается, когда ты не контролируешь ситуацию. Сохраняйте спокойствие сегодня и не позволяйте жизни втянуть вас в ловушку.
Лев (23 июля - 22 августа)Карта Таро: Тройка Мечей
Думай нестандартно, Лео. У вас есть много идей, которые нужно претворить в жизнь, но без плана игры вы можете их не реализовать.
Поэтому вместо того, чтобы говорить, что у вас нет времени, найдите время. Найдите способ втиснуть в свой график то, что вам нужно сделать, например, составить план, подготовиться и добиваться успеха, как вы знаете, что можете.
Дева (23 августа - 22 сентября)Карта Таро: Колесо Фортуны
Никто не может оставаться на вершине вечно, и человек, который сдерживал вас, потому что он всегда был всеобщим любимцем, может что-то придумать, чтобы вы могли получить свой шанс.
Если вы думали бросить курить, не надо. На вашем пути будет что-то хорошее, но вы должны проявить настойчивость.
Весы (23 сентября - 22 октября)Карта Таро: Туз Жезлов
Сегодня вы будете в зоне, Весы, и ваша внутренняя уверенность так привлекательна для окружающих.
Вы притягиваете и притягиваете удачу в своем направлении. Если вам нужно принять важное решение, сегодня подходящий момент.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)Карта Таро: Девятка Кубков
Иногда люди могут быть такими эмоциональными, и когда они пытаются превратить свою драму в вашу драму, это ох, ох.
Вы не хотите и не нуждаетесь в этом в своей жизни. Вы должны действительно установить четкие границы, иначе вы будете беспокоиться всю ночь. Избавь себя от горя.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)Карта Таро: восьмерка пентаклей
Вы много работали за кулисами, поэтому, когда вы обнаруживаете, что люди не узнают вас так, как вам хотелось бы, вы чувствуете себя немного оскорбленным, мягко говоря.
Пока вы будете держать свой нос к точильному камню, но когда придет время показать, у кого есть карты, вы первым продемонстрируете свое влияние на ситуацию.
Козерог (22 декабря - 19 января)Карта Таро: Шестерка Мечей
Вы слишком много спорите с людьми, которые знали вас в прошлом, но они не знают вас сейчас.
Не придавайте слишком большого значения их мнению. Вы должны сосредоточиться на своей жизни сейчас, и вас не тянет вниз по чьей-то прихоти или неспособности увидеть, насколько вы выросли.
Водолей (20 января - 18 февраля)Карта Таро: Королева Жезлов
В последнее время вы действительно были полны решимости продвигать дела вперед. Ваша интуиция может сказать, когда наступил подходящий момент.
Итак, следуй своей интуиции, Водолей. Ваше сердце указывает путь, и заставить его замолчать не получится.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)Карта Таро: Шестерка Пентаклей
Ваша мечта достойна взращивания и заботы. Если кто-то и собирается воплотить ваши цели в жизнь, так это вы.
Каждый должен с чего-то начинать, верно? Итак, в вашем сердце пока есть надежда, но все остальное придет к вам. Не позволяйте ограничениям мешать вам верить в себя.