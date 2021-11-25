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В Бердске впервые новогодний каток на площади Горького зальет бизнесмен. Мэрия назвала дату открытия снежных городков

4:47:3611/25/2021,Алина Бурова
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Каток будет расположен на месте, где ранее находился контактный зоопарк. Начальник отдела культуры Оксана Мокриенко заверила, что место вычищено и готово к использованию.

Предполагается, что каток запустят к открытию снежных городков. Фото: Pixabay

О приготовлениях к проведению новогодних мероприятий в Бердске сегодня, 25 ноября, на пресс-подходе со СМИ рассказала начальник отдела культуры Оксана Мокриенко.

По словам руководителя, подготовка к Новому году в городе уже начата. Праздничные площадки откроют в трех местах: в центре Бердска, около дворца культуры «Родина», в Новом поселке.

- Строительство всех снежных городков планируется с 1 декабря. Работы продлятся до 22 декабря. В этот день состоится и приёмка снежных городков Бердска. Открытие городков в центре Бердска и в поселке Новом состоится 26 декабря. Около ДК "Родина" - 28 декабря,- сообщила Оксана Мокриенко.

Как стало известно, в городском парке культуры и отдыха появится лыжня. Также стало известно, что впервые каток на площади Горького зальет местный предприниматель.

- Мы всегда заливали каток сами. Нам еще отдел культуры и спорта помогал. В этом году нам решился помочь предприниматель. Также на катке откроют прокат коньков,- отметила начальник отдела культуры.

Как выяснилось, каток будет расположен на месте, где ранее находился контактный зоопарк. Оксана Мокриенко отметила, что место вычищено и готово к проводимым мероприятиям . Пока дата открытия катка неизвестна.

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