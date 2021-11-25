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Биолог рассказала, что исчезновение дельта-штамма коронавируса в России может быть опасно

3:46:5111/25/2021
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Если штамм самоликвидируется, как в Японии, это может привести к более худшим последствиям.

Исчезновение дельта штамма коронавируса опасно для России. Фото: Pixabay.com

Биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (штат Вирджиния, США) Анча Баранова заявила, то исчезновение дельта-штамма коронавируса в России может грозить опасностью, потому что данный вид сдерживает иные штаммы из-за инфекционности. По словам эксперта, дельта размножается гораздно быстрее, чем все остальные разновидности COVID-19, что убивает их шансы на распространение.

– Среди всех штаммов есть и те, которые не поддаются вакцинации, избегают антител. Если дельта штамм самоликвидируется, как в Японии, это может привести к более худшим последствиям, – заявляет эксперт.

А ВОЗ ранее сообщало, что не верит в версию с самоликвидацией штамма в Японии. ТАкой вариант развития событий невозможен, потому что вирус продолжает распространяться и заражать организмы во многих странах за пределами Японии.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что в Удмуртии учительницу обвинили в избиении школьников. По предварительной информации от рук педагога пострадали шесть детей. Их родителям и самим учащимся пообещали психологическую помощь, а преподавателя уже отстранили от работы.

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