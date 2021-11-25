Сильнейшая молитва святому Иоанну Златоусту на помощь в суде

26 ноября отмечается праздник в честь святого Иоанна Златоуста. Который получил свое прозвище за свои проповеди, которые он говорил очень грамотно и красиво. Благодаря хорошему образованию Иван умел читать, писать и толковал Священное Писание так, что каждый мог понять его со слов Иоанна правильно.
Спустя время, святой Иоанн стал монахом, а через пять лет и епископом. Какое-то время он жил в отшельничестве и в молитвах, создавая писание. Кроме того, появилось поверье, что в этот день нужно заниматься обучением детей с разными дефектами речи. Если их начать правильно учить разговаривать в этот день, то в будущем это принесет успех.
С древних времен, в этот день любой христианин обязательно хотя бы на несколько минут посещал храм. Люди верили, если ослушаться – тем грозила неудача в делах и различные досадные происшествия.
Также ходило поверье, если 26 ноября выпадет первый снег, то что зима будет мягкой и теплой: не будет суровых морозов или вьюги.
Существует главная молитва святому Иоанну Златоусту. В ней можно попросить святого о помощи на суде, в учебе и усвоении знаний. В развитии и исцелении дефектов речи. А также молитва к святому помогает избавиться от депрессии, мыслей о суициде или переживаний.
Молятся святому, прося помощи тому, кто работает в научной сфере или средствах массовой информации.