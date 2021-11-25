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Суд взыскал деньги с организаторов акций в поддержку Навального за сверхурочную работу полиции

4:31:0111/25/2021
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С организаторов взыскали более 100 тыс. рублей на оплату труда правоохранителям.

Организаторы митингов в поддержку оппозиционера должны более 100 тыс. рублей.

В Хакасии Абаканский городской суд удовлетворил иск УМВД России по Абакану и постановил взыскать с организаторов митинга, который проходил в январе 2021 года в поддержку Алексея Навального, денежные средства для погашения ущерба. После проведения данных акций, начались судебные заседания, а сам оппозиционер сейчас находится в исправительной колонии. Представители МВД принимали активное участие в митингах, выполняя свою работу и пресекая какие-либо нарушения. Сейчас они требуют оплатить им работу, которая была выполнена, пишет портал 19rus.info.

– Организаторы митинга в Хакасии должны возместить ущерб в сумме 123 165,66 рублей. Средства пойдут на осуществление выплат сотрудникам за выполнение своих обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности служебного времени, – заявили в пресс-службе суда.

Известно, что митинг не был согласован, в нем приняли участие порядка 200 человек. По словам представителей власти, обеспечение порядка было невозможно, потому что все штатные сотрудники ведомства были распределены по филиалам и рабочим местам. Оставлять без охраны районы города было нельзя. Деньги будут выплачивать Богатырев и Челнаков.

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деньгисудВзыскание.
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