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Не менее 15 человек пострадали в жутком пожаре на шахте в Кузбассе

4:24:1111/25/2021
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В загоревшейся шахте находятся еще 100 сотрудников, которых пытаются вывести на поверхность.

На шахте произошел пожар. Пострадали порядка 15 человек. Фото: Pixabay.com

В Кемеровской области в городе Белово произошел пожар на угольной шахте. Пострадали около 15 человек. Известно, что ЧП случилось в организации ООО «Шахта «Листвяжная». Еще порядка 10 человек сейчас получают первую медицинскую помощь. У большинства пострадавших врачи диагностировали отравление продуктами горения. На месте возгорания остались порядка 100 человек, сейчас спасательные службы пытаются поднять на поверхность земли всех сотрудников.


Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что в Иркутской области девочку с ограниченными возможностями здоровья привязали к стулу, из-за чего она упала и получили повреждение подбородка. Известно, что все случилось в школе, там дети баловались, а когда девочка нецензурно выразилась в адрес своего одноклассника, он пообещал привязать ее к стулу скотчем. Девочка с улыбкой на лице протянула мальчику скотч и предложила это сделать. После падения на место происшествия сбежались учителя, вызвали сотрудников скорой помощи и оповестили родителей.

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