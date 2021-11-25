Магнитная буря 31 декабря 2021: начнется ли Новый 2022 год спокойно для метеозависимых людей

Предсказать магнитную бурю точно и правильно на месяц вперед – довольно сложная и почти недостижимая для метеорологов задача. Однако сделать предварительный прогноз на основе прошлых лет, вполне возможно.
Каждый метеозависимый желает узнать заранее, как проведет свой новый год. Ведь всегда хочется, чтобы праздник был как можно легче и радостнее, без нагрузки в виде головной боли или других симптомов, которые случаются в магнитную бурю.
Ожидается, что в декабре 2021 года произойдет только одна буря, которая будет длительной и сильной. Наступит первая волна геомагнитной бури 12 декабря, силой в три-четыре балла. И продлится возмущение целую неделю, с небольшим перерывом.
Говоря о конце месяца, прогноз показывает максимально спокойную обстановку. Остается надеяться, что ожидания оправдаются.
Однако, следует заранее подготовиться на случай геомагнитного возмущения. Чтобы избежать плохих симптомов, людям, страдающим хроническими заболеваниями, пожилым людям, и тем, кто страдает метеозависимостью.
Как происходят магнитные бури?Когда на Солнце возникает вспышка, то ее радиоактивные частицы доходят до нашей планеты, с помощью солнечного ветра, ударяясь о магнитное поле. А магнитосфера, в свою очередь, не дает им проникнуть на Землю, играя роль в защите и развитии всей жизни на планете. Когда происходит магнитная буря, создается возмущение в магнитном силовом поле, окружающем землю.
Как справиться с плохим влиянием?Часто такие возмущения влияют на наземную электротехнику, создавая небольшие сбои в ее работе. И, как известно, воздействие магнитной бури оказывается на людей. Чтобы справиться с плохими симптомами, следуете придерживаться рекомендаций, улучшающих состояние в магнитную бурю.
В первую очередь нужно улучшить свое питание. Внести в свой рацион больше овощей и фруктов, а также пить больше воды. Избавиться от вредных привычек, сократить употребление алкоголя и курения. И стараться каждый день гулять на свежем воздухе хотя бы час в день. Кроме того, отлично помогают походы в бассейн раз в неделю. Если придерживаться такого режима хотя бы месяц, то вред магнитных возмущений снизится до минимального уровня.