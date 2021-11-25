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Президенту США Джо Байдену удалили предраковую опухоль из восходящей кишки

4:52:1711/25/2021
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Байдену уже удаляли такую опухоль в 2008 году.

Джо Байдену провели операцию. Фото: Официальный сайт белого дома

Джо Байдену удалили опухоль, которая могла перерасти в онкологическое заболевание. Новообразование было доброкачественным, но врачи приняли решение удалить его. А после медики произвели исследование, которое показало, что удаленная часть организма была трубчатой аденомой – потенциально предраковоя опухоль. ТАкое заявление сделал портал РИА Новости, со ссылкой на личного врача политика Кевина О'Коннора.

– Полип был размером 3 миллиметра, его удалили из восходящей кишки. У президента уже удаляли такую опухоль в 2008 году, – сообщается в пресс-релизе Белого дома, распространенного с разрешения самого президента США.

Также медик добавил, что трубчатая аденома – это доброкачественная, но медленно растущая опухоль, которая может перерасти в рак. Но сейчас пациенту не требуется никаких хирургических вмешательств. Однако наблюдаться у врача глава США все же должен.

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главапрезидентсшаДжо Байден
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