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Пловец из Новосибирска отметил свадьбу на пляже в Лос-Анджелесе

5:06:0311/25/2021
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Молодой человек живет в Америке с 2006 года.

Новосибирский пловец женился в Лос-Анджелесе. Фото: ЗINSTAGRAM v1adm

Пловец из Новосибирска Владимир Морозов провел церемонию празднования собственной свадьбы на одном из пляжей в Лос-Анджелесе. Невестой 29-летнего спортсмена стала Евгения Булатова, которая работает его менеджером. Спортсмен, установивший несколько мировых рекордов и имеющий множество солидных регалий поделился такими новостями с подписчиками в Instagram. Свадьба прошла заслуженного мастера спорта спорта России состоялась 22 ноября. Он также является бронзовым призёром Олимпийских игр 2012 года в эстафете 4×100 м вольным стилем, многократным призёром чемпионатов мира, чемпионом и призёр чемпионата Европы.

Молодой человек родился и вырос в наукограде Кольцово в Новосибирской области. Начиная с 2002 года он тренировался в ДЮСШ «Кольцовские надежды». Однако в 2006 году спортсмен решил перебраться в США и уехал в Лос-Анджелес. Он является студентом Университета Южной Калифорнии (США).

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