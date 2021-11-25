Пловец из Новосибирска отметил свадьбу на пляже в Лос-Анджелесе

Пловец из Новосибирска Владимир Морозов провел церемонию празднования собственной свадьбы на одном из пляжей в Лос-Анджелесе. Невестой 29-летнего спортсмена стала Евгения Булатова, которая работает его менеджером. Спортсмен, установивший несколько мировых рекордов и имеющий множество солидных регалий поделился такими новостями с подписчиками в Instagram. Свадьба прошла заслуженного мастера спорта спорта России состоялась 22 ноября. Он также является бронзовым призёром Олимпийских игр 2012 года в эстафете 4×100 м вольным стилем, многократным призёром чемпионатов мира, чемпионом и призёр чемпионата Европы.
Молодой человек родился и вырос в наукограде Кольцово в Новосибирской области. Начиная с 2002 года он тренировался в ДЮСШ «Кольцовские надежды». Однако в 2006 году спортсмен решил перебраться в США и уехал в Лос-Анджелес. Он является студентом Университета Южной Калифорнии (США).