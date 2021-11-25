В Новосибирске сотрудники увольняются с работы из-за нежелания вакцинироваться от коронавируса

В Новосибирской области двум женщинам пришлось уволиться из-за того, что они не хотели ставить прививку от коронавиуса. Одна из них работала библиотекарем в Тогучинском районе. Женщина занимала эту должность на протяжении пяти лет, одна 21 ноября ей сообщили, что нужно пройти вакцинацию от коронавируса, иначе ее отстранят от работы. Тогда Татьяна написала заявление на увольнение по собственному желанию. И уже приступила к поискам новой работы.
– Вакцина не исследована до конца, у нас в деревне живет порядка 1000 человек и все, кто проставили прививку, болеют также тяжело, как и не привитые. Пневмония и все остальное также настигает их, – сообщила Татьяна.
А вот Евгения проработала в магазине мужской одежды 16 лет. На прошлой неделе руководство сообщило коллективу, что все сотрудники должны привиться в обязательном порядке, но Евгения не стала этого делать, потому что считает, что у нее выработался личный иммунитет. Также женщина намерена участвовать в акциях протеста против обязательной вакцинации граждан.
Уволиться успела и тренер по детскому плаванию. Она прекратила свою деятельность с 21 ноября. Ее аргументы схожи с аргументами многих других антиваксеров: прививка не исследована полностью, доверия к вакцине нет никакого. По словам тренера, становиться частью данного эксперимента она не собирается.
Врач-статистик одной из больниц 66-летняя Елена Петровна отстранена от работы с 21 ноября. Медик работает за компьютером и не контактирует с людьми, однако правило распространилось и на нее. У нее имеются опухоли в организме, которые не позволяют производить вакцинацию, однако медотвод ей не выдают. Специалист уже начала искать новую работу, сообщает портал НГС.
Такие действия руководителей различных предприятий связаны с постановлением главного санитарного врача региона, которое гласит, что сотрудники, которые не прошли хотя бы первый компонент вакцинации от коронавируса должны быть отстранены от работы с 21 ноября.