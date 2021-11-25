Модные прически для встречи Нового 2022 года: боб-каре все еще в трендах – что еще

Новогодняя ночь является временем, когда каждая красавица может показать себя во всем своем очаровании, умело подчеркнув все свои достоинства хорошо подобранным образом: платьем или костюмом, маникюром, макияжем, аксессуарами и, конечно, прической. Всем девушкам во время праздника хочется преподнести себя с лучшей стороны, а также соблюсти все модные тенденции приходящего года. Особенно это желания касается прически, ведь аккуратно и стильно уложенные волосы очень сильно дополняют общую картину, делают ее законченной. Модные стилисты уже подобрали несколько причесок, которые как нельзя лучше подойдут для встречи Нового 2022 года.
Модные прически для встречи Нового 2022 года.
Стилисты утверждают, что в новогоднюю ночь самыми актуальными будут являться волосы, уложенные в технике «легкие локоны», какие-то незамысловатые плетения и просто прямые волосы с привычной вам укладкой, подчеркнутой какими-то дополнительными аксессуарами. Астрологи поддерживают слова стилистов, говоря о том, что 2022 год является годом Водяного черного Тигра, которому очень важны комфорт, легкость, свобода, возможность сделать что-то быстро и точно. Если вы остановитесь на воздушных вариантах прически, не уклоняясь в сторону залаченый причесок и таких же залитых лаком кудрей, то благословение от символа года не заставит вас долго ждать.
Лучшей прической для нового года по мнению специалистов будет являться прическа «Пляжные волны». Она проста в своей технике исполнения — понадобится только утюжок и лак для волос, а также легко трансформируема в любые другие прически, например, в красивый незамысловатый хвост, подколотый стильной заколкой в цветовой гамме вашего платья или костюма.
Следующей в тренде, но не по красоте следует прическа «Голливудская волна». Она по-настоящему изящна и совсем не вычурна, крайне роскошна и подойдет к любому образу с платьем и строгим костюмом.
Боб-каре также все еще находится на пике своей актуальности. Данная прическа подойдет под все виды одежды и будет выигрышно смотреться с броским макияжем. Некоторые пряди можно подколоть невидимками или любыми другими заколками.
Хвосты и пучки являются вечной классикой. Однако не стоит пытаться затянуть их лишком туго и покрепче залить лаком, ведь в 2022 году очень сильно ценится естественность, а парочка волнистых прядей, выбивающихся из общей прически только придаст вам очарования.
Чтобы украсить волосы, можно использовать бусины, объемные заколки, ободки и ленты, невидимки и шпильки с изящной инкрустацией.