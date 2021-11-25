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У трех знаков зодиака будет очень тяжелый день 25 ноября 2021 года

6:00:0911/25/2021,Руби Миранда
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Бедный Стрелец! Быть звездой за столом, но при этом тебя никто не видит. Вы будете делать то, что от вас ждут, и будете презирать каждое мгновение этого.

Семейные обязательства не всегда выполняются так, как мы хотели бы, на самом деле. Фото: Pixabay

С нашей Луной во Льве, Оппозиционным Сатурном, Квадратным Ураном и Марсом, все под зонтиком Солнца в Стрельце, три знака зодиака, у которых будет тяжелый день 25 ноября 2021 года, ожидают обострения эмоций и множества неправильных решений, пишет Your Tango.

То, что могло быть обычным четвергом, превращается в зрелище, потому что сегодня День Благодарения, и по какой-то причине это не всегда вызывает радость в ситуации; на самом деле, во время Moon Square Mars мы можем даже увидеть обеденный стол как War Room, так как сегодня вечером может быть битва или две .

Семейные обязательства не всегда выполняются так, как мы хотели бы, на самом деле, мы придерживаемся семьи с врожденной верой в то, что это люди, которым мы можем доверять.

Как мы можем ошибиться, если останемся с семьей? И тем не менее, этот идеал, кажется, ударяет нас по голове год за годом, и День Благодарения, день, предназначенный для благодарности и благодарности, может превратиться в Красный ужин Игры Престолов , если мы действительно прислушаемся к тому, что говорит нам наш кишечник. . Тяжелый день? Передайте, пожалуйста, блюдо.

Знаки зодиака, у которых 25 ноября 2021 года будет тяжелый день:

Телец

(20 апреля - 20 мая)

Для тебя все это фальшивка. Вот как вы себя чувствуете сегодня. Вы чувствуете, что весь день был мошенничеством, и даже если вам нравится идея собраться вместе с семьей, вы всегда, без исключения, в конечном итоге обижаетесь на всех в своей родословной и за ее пределами. Вы просто этого не понимаете.

Почему все притворяются влюбленными друг в друга, когда ты знаешь, что это не так. Эта семья - сборище обманщиков , и чем больше вы думаете об этом, тем больше вам хочется сбежать со своим другом или возлюбленным и уйти куда-нибудь, больше «вы».

Семья начинает действовать вам на нервы, и эти эмоции подогревает Лунный квадрат Урана. Этот день не может пройти достаточно быстро, и все, чего вы хотите, - это чтобы он закончился. Капут. Готово с.

Близнецы

(21 мая - 20 июня)

Сегодня вы будете подавать еду, и хотя это делает вас счастливым, потому что вы любите готовить и готовить вкусные блюда, правда в том, что вы ненавидите людей, даже если делаете вид, что любите их. Вы любите готовить, но не любите людей, для которых готовите.

Что-то случилось в вашей жизни, что заставляет вас ненавидеть весь День Благодарения, вы искренне возмущаетесь ожиданиями, которые с ним связаны. Вся эта фальшивая любовь и сострадание . Вы ни на секунду не верите, что кто-то заботится о вас или о ком-то еще.

Этот день пробуждает в вас горечь. У вас должно быть больше, вы должны быть более счастливыми, более довольными, чтобы ваш разум убедил вас, что все это ниже вас. Конечно, вы будете готовить и подавать, но вы также можете плюнуть в соус. Эээ, совсем не красиво!

Стрелец

(22 ноября - 21 декабря)

Этот день посвящен вам нежелательным обязательствам. Нет места, где бы вы предпочли НЕ быть, кроме как за столом Дня благодарения, когда вас игнорируют, делая вид, что это лучший день в вашей жизни. Как будто сезон Благодарения занял ваш день рождения, который примерно в этот день, и теперь вас никто не замечает.

Бедный Стрелец! Быть звездой за столом, но при этом тебя никто не видит. Вы будете делать то, что от вас ждут, и будете презирать каждое мгновение этого.

С Луной во Льве вам будет сложно держать свою ловушку закрытой, и знаете что? Вероятно, вы этого не сделаете, и вы начнете хор негодования, который откроет людям двери, чтобы они могли вести себя как они сами: эгоистичны, злы и рассеянны.

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