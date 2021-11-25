Один человек погиб после взрыва на шахте «Листвяжная» на Кузбассе

На Кузбассе погиб один из пострадавших во время взрыва на шахте «Листвяжная». Предварительно известно, что молодому человеку было 23 года. А на предприятие он устроился работать всего два месяца назад. Всего в больницу госпитализировали 43 человека. Двое из них были определены в реанимационные отделения, а еще 41 находятся в состояниях легкой и средней тяжести.
Напомним, ранее редакция Курьер.Среда писала, что возгорание после взрыва произошло на одной из угольных шах предприятия ООО «Шахта «Листвяжная». Все случилось в Кемеровской области в городе Белово. Под землей в этот момент находились 287 человек. Эвакуировать удалось лишь 48 сотрудников предприятия, сотрудники спасательных служб продолжают работу на месте происшествия.